La résistance irakienne multiplie les attaques : La coalition israélo-américaine dans le viseur

La Résistance islamique en Irak a annoncé, lundi, le ciblage des bases US de Rmeilat, en Syrie, par des drones ainsi que le tir de 30 missiles contre le champ Al Omar. Ces attaques interviennent au lendemain de la frappe de plusieurs cibles israéliennes et américaines en Irak et en Syrie voisine, ainsi que dans les territoires occupés, en soutien aux Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée.