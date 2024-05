La résistance irakienne cible Israël : Haïfa et le Golan occupé ciblés

Une recrudescence dans les opérations anti-israéliennes menées depuis l’Irak est prévisible au lendemain de la réunion de « l’axe de la résistance » à Téhéran. C’est d’ailleurs ce qu’a laissé entendre Bad Eddine El Houthi, leader des Ansarullah au Yémen. Les deux factions de la résistance ont convenu de mutualiser leurs efforts pour affaiblir le plus possible et l’occupant israélien et ses soutiens occidentaux déployés dans la région.

A rappeler que la dernière attaque menée par les Irakiens contre l’entité sioniste remonte à une semaine. Une cible vitale à Eilat avait été traitée à l’aide d’un drone, outre une autre attaque contre la raffinerie de pétrole de Haïfa.

La Résistance islamique irakienne a souligné une fois de plus la poursuite de ses attaques contre les positions du régime sioniste, en soutien au peuple de Gaza sans défense.

Évoquant ses multiples opérations contre les territoires occupés, la résistance irakienne a averti que si le régime sioniste poursuivait ses frappes contre la bande de Gaza, elle intensifierait les siennes contre les positions du régime usurpateur en soutien à la population palestinienne.

Mercredi 15 mai, ses combattants ont mené des attaques contre des cibles vitales dans plusieurs régions en Palestine occupée via des missiles de croisière avancés al-Arqab sur la ville d’Ariha et la base aérienne de Nevatim dans la colonie de Beer Sheva. Lundi 13 mai, Eilat avait également été touché par deux drones de classe Arfad, utilisés pour la première fois contre la Palestine occupée.

En avril 2024, la Résistance irakienne a mené des attaques de drones contre les bases aériennes d’Obda et de Nevatim à Beer Sheva. Elle a visé le port pétrolier d’Ashkelon avec le missile de croisière développé al-Arqab.