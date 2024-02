La FRMF renouvelle sa confiance en W. Regragui : Relever les défis à venir…

Qualifiés au second tour parmi les favoris de ce tournoi, les Lions de l’Atlas avaient été battus en huitièmes de finale par l’Afrique du Sud. W. Regragui a passé en revue les étapes de préparation de cette compétition et les événements qui l’ont accompagnée. Les lacunes ont également été identifiées, notamment lors du dernier match face aux Bafana Bafana.

De son côté, Fouzi Lekjaa a souligné la nécessité de continuer à travailler et de tout mettre en œuvre pour donner à l’équipe nationale et au football la place qui leur revient auprès des supporters marocains lors des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la préparation à la CAN 2025, prévue au Maroc.

Le FRMF a indiqué avoir renouvelé sa confiance à W. Regragui pour mener la prochaine étape, en mettant à sa disposition les moyens d’accompagnement et le soutien nécessaires au rayonnement du football national. Par la même occasion, elle a exprimé ses remerciements aux supporters marocains pour leur fidélité à l’équipe nationale, au Maroc et à l’étranger, tout en saluant leur esprit patriotique et les sacrifices dont ils ont fait preuve, en particulier face aux difficultés du voyage en Côte d’Ivoire.

L’instance a appelé les supporters à continuer à soutenir et à encourager la sélection nationale, pour relever les défis de la CAN 2025 et des étapes à venir.