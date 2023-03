La crise mine Israël : Le ministre de la Défense démis par B. Netanyahu

A l’issue d’un bref tête-à-tête, B. Netanyahu a décidé de démettre de ses fonctions, dimanche, Y. Galant, ministre de la Défense, qui avait appelé à une pause d’un mois dans le processus de réforme judiciaire controversée du gouvernement. L’information émane d’un bref communiqué du bureau du Premier ministre. Les réactions de l’opposition israélienne sont très fortes. La coalition est antisioniste, affirme Yaïr Lapid, le chef de l’opposition. B. Netanyahu met en danger le pays, ajoute-t-il. B. Netanyahu a transformé son gouvernement en maisons de fous, proclame un autre leader de l’opposition.

Dans un communiqué, le chef du gouvernement israélien affirme avoir perdu sa confiance en Y. Gallant, qui a agi sans le consulter alors qu’il se trouvait en déplacement à l’étranger. L’extrême droite de la coalition au pouvoir se félicite de cette décision. Au niveau de la Knesset, Parlement israélien, le processus de vote de la réforme se poursuivra dans les prochains jours. Un échéancier qui met la rue israélienne en ébullition. Le ministre déchu, qui reste député, n’a pas indiqué s’il avait l’intention de s’opposer au projet

Face à cette situation de blocage politico-institutionnel, le consul d’Israël à New York a annoncé sa démission, sur Twitter, en réaction au limogeage du ministre de la Défense. « Ces 18 derniers mois en tant que consul général d’Israël à New York ont ​​été enrichissants et gratifiants, mais suite aux développements d’aujourd’hui, il est maintenant temps pour moi de rejoindre la lutte pour l’avenir d’Israël afin de s’assurer qu’il reste un phare de démocratie et de liberté dans le monde », écrit Asaf Zamir. « Je ne peux pas continuer à représenter le gouvernement », ajoute-t-il, justifiant sa décision dans une lettre.