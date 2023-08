La Cisjordanie sous haute tension : La résistance palestinienne ne faiblit pas

La plus récente de ces opérations a eu lieu dans la région al-Aghwar (vallée du Jourdain), au milieu de la journée, lorsque des tirs de feu ont ciblé une voiture de colons à proximité du check-point israélien al-Hamra. Deux colons ont été blessés dont une femme par l’éclat de la vitre de la voiture. Cette opération a eu lieu à proximité de l’endroit où une opération de résistance avait coûté la vie à 3 femmes colons, le mois d’avril dernier.

Selon les médias palestiniens, l’auteur de l’opération était à bord d’une voiture qui est passée rapidement au niveau de la voiture des colons. Il est traqué par les forces d’occupation qui sont entrées dans la ville de Naplouse mais ne l’ont toujours pas arrêté, selon les dernières informations.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des accrochages avaient éclaté à Naplouse, lorsque des combattants de la ville ont dressé des embuscades sur plusieurs axes pour entraver une incursion israélienne à partir des régions orientales, destinée à frayer le chemin à des colons voulant se diriger vers le caveau du prophète Youssef (Joseph). Le ministère palestinien de la Santé a rendu compte de deux Palestiniens blessés, dont un grièvement dans le ventre.

Une autre opération de résistance a été réalisée mercredi auparavant à Wadi al-Faraa au sud de Toubas, lorsque des tirs et une bombe artisanale ont ciblé un check-point israélien. Les médias n’excluent pas que les deux opérations aient été réalisées par les mêmes auteurs.

Par ailleurs, des sources palestiniennes ont indiqué que depuis l’aube de mercredi, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 11 palestiniens dans plusieurs endroits en Cisjordanie occupée.

Depuis le début de l’an, 1600 arrestations administratives ont été réalisées par les forces d’occupation en Cisjordanie occupée. Plus, mardi 1er août, des soldats ont tué de sang froid, Mohammad al-Zaarir (15 ans), à proximité de la localité al-Sammou’, au sud d’al-Khalil. L’adolescent est accusé d’avoir tenté une opération à l’arme létale. Mais ses parents excluent cette version des faits.

Selon son père, Mohamad s’était rendu au parc de la municipalité de cette localité comme il avait l’habitude de le faire. « Une patrouille de l’armée (israélienne) est passée et comme ils ont vu qu’il était tout seul, ils l’ont abattu, après ils ont dit qu’il portait un couteau et projetait de faire une opération », a raconté son père. En outre, les médias palestiniens ont publié la liste en portraits des 28 martyrs du mois de juillet.

Judaïsation avancée

En même temps que les amendements juridiques qui divisent la société et l’armée israéliennes, la Knesset israélienne fait passer en catimini des lois qui renforcent l’annexion de la Cisjordanie et affaiblissent l’Autorité palestinienne, a révélé mercredi le journal israélien Haaretz. Ce qui explique l’effervescence au sein de la population palestinienne en Cisjordanie occupée.

D’après Haaretz, la 25eme Knesset actuelle a adopté ces lois, étape par étape, au fur et à mesure que les amendements judiciaires contestés. Certaines lois prévoient de rester dans les colonies du nord de la Cisjordanie occupée qui avaient été évacuées en 2005 ou légalisent des avant-postes de peuplement. Homesh, Ganim, Kadim et Sanor sont les quatre colonies évacuées en 2005.

D’autres lois visent à affaiblir financièrement l’Autorité palestinienne : lors du dernier jour précédant la saison estivale, une loi a été votée en première lecture permettant aux familles des Israéliens tués dans des opérations de résistance de déposer des demandes d’indemnisation contre l’Autorité palestinienne. La loi votée en première lecture sur « l’indemnisation punitive des victimes de crimes », dont les opérations palestiniennes, permet également de priver les prisonniers palestiniens des avantages financiers et autres qu’ils obtiennent de l’Autorité palestinienne, et de verser une indemnisation de pas moins de 10 millions de shekels aux personnes touchées par les opérations.

Selon le journal israélien, pendant la prochaine saison hivernale, devrait être soumise au vote une loi qui donne aux familles des morts et blessés israéliens dans les opérations le droit d’obtenir des indemnisations en provenance de l’assurance nationale israélienne et de l’Autorité palestinienne en même temps. Sont également promus un projet de loi qui accorde des pouvoirs accrus aux institutions de l’occupation en Cisjordanie occupée, dans le cadre d’une large annexion, ainsi qu’une loi permettant de percevoir des amendes auprès des Palestiniens devant les tribunaux militaires. Et une troisième loi en cours d’élaboration qui incite à imposer la souveraineté israélienne sur les sites archéologiques et du patrimoine historique en Cisjordanie. D’autres projets de loi promeuvent des restrictions sur les écoles palestiniennes et surtout le programme scolaire palestinien dans la ville sainte d’al-Qods.