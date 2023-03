Journée mondiale du bonheur : Le Maroc stagne, dans un rapport mondial

La Journée mondiale du bonheur, commémorée tous les 20 mars de chaque année, est mise à profit par le Sustainable Development Solutions Network (SDSN – Réseau de solutions de développement durable) des Nations unies pour rendre publique son Rapport mondial sur le bonheur. PIB par habitant, aide sociale, espérance de vie saine, liberté sociale, générosité et absence de corruption, voilà autant d’éléments décortiqués pour élaborer le rapport qui a pour objectif « d’étudier la science, de mesurer et de comprendre le bien-être subjectivement ».

Après avoir perdu 9 places en 2021 et gagné 6 places en 2022, le Maroc stagne au 100ème rang sur 109 pays, confirme la 11e édition dudit rapport. Son score baisse toutefois de 5 060 points l’année dernière à 4 903 points cette année. Quant aux écarts de bonheur entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de la population de chaque pays entre 2020 et 2022, le Maroc arrive à la 96e place, avec un score de 4 009.

Le royaume, avec l’Algérie, la Côte d’Ivoire et l’Inde, entre autres, est notamment cité parmi les Etats où un certain « scepticisme » existe. « Les évaluations subjectives de la vie changent et dans des proportions très importantes, lorsque de nombreuses circonstances clés de la vie changent. Par exemple, le chômage, la discrimination perçue et plusieurs types de problèmes de santé ont des influences importantes et durables sur les évaluations de la vie mesurées », lit-on dans le rapport.

Comparé à ses voisins arabes, le Maroc est 8ème dans la région MENA, derrière Israël (9e), les Emirats arabes unis (26e), l’Arabie saoudite (30e), Bahreïn (42e), l’Algérie (81e), l’Iraq (98e) et la Palestine (99e) mais devant la Mauritanie (103e). Le royaume est également 11e en Afrique, derrière l’Île Maurice (59e), l’Algérie, Afrique du Sud (85e), la République du Congo (86e), la Guinée (91e), la Côte d’Ivoire (93e), le Gabon (94e), le Nigéria (95e), le Cameroun (96e) et le Mozambique (97e).

Dans le monde, le podium du classement est occupé par la Finlande (7 804points), le Danemark, l’Islande, Israël et les Pays-Bas. En revanche, la Namibie (105e), la Turquie, le Ghana, le Pakistan et le Niger (109e) occupent le bas du classement.

« Les évaluations de la vie ont continué à être remarquablement résistantes, les moyennes mondiales des années 2020-2022 du Covid-19 étant tout aussi élevées que celles des années 2017-2019 de la pré-pandémie », indiquent les rédacteurs du rapport qui soulignent que « l’Afghanistan et le Liban, déchirés par la guerre, restent les deux pays les plus malheureux de l’enquête ».

Revenant sur les écarts de bonheur entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de la population pour étudier l’inégalité du bonheur, le rapport note que « cet écart est faible dans les pays où la plupart des gens sont malheureux, mais aussi dans les pays où presque personne n’est heureux ». Et de relever que « les écarts de bonheur dans le monde sont restés relativement stables au fil du temps, bien qu’ils se soient creusés dans de nombreux pays africains ».