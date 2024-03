Journée Mondiale de l’Eau : L’ONEE s’associe à l’UNESCO

Célébrée le 22 mars, la Journée Mondiale de l’Eau est un évènement annuel qui met en lumière la valeur de l’eau et la nécessité d’une sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. A cette occasion le bureau de l’UNESCO pour le Maghreb a développé une publication intitulée « Retour aux sources, les sciences de l’eau au Maghreb » qui constitue une réflexion menée en collaboration avec des académiciens et ayant pour objectif de dresser un diagnostic de la formation académique actuelle dans les sciences de l’eau au Maghreb et de proposer des idées novatrices pour adapter les cursus de formation des futurs diplômés aux défis actuels et futurs liés à la gestion durable de l’eau.

Lors de cette journée, Eric FALT, Directeur du bureau de l’UNESCO pour le Maghreb a rappelé la nécessité de développer les compétences de tous les corps de métiers impliqués dans la gestion de l’eau. E. FALT a ajouté que les ingénieurs constituent le noyau dur, il est donc de notre intérêt à tous d’épauler les jeunes poursuivant leurs études dans les disciplines de l’eau et d’investir massivement dans leur éducation et le développement de leurs compétences. Par ailleurs, un rapport est publié chaque année à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, sur la mise en valeur des ressources en eau. Ce rapport, qui est coordonné par le Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau pour le compte d’ONU-Eau, permet de fournir aux décideurs des outils pour la formulation et la mise en œuvre de politiques durables en matière d’eau.

Lors de cette journée, l’UNESCO contribue également dans le cadre des activités de son Programme Hydrologique Intergouvernemental (PHI), qui a pour objectif, tout au long de l’année, de constituer une base de connaissances scientifiques permettant aux pays de gérer leurs ressources en eau de manière durable.

De son coté, Asma El Kasmi, Directrice de la Coopération et de la Communication à l’ONEE– Branche Eau a tout d’abord rappelé l’importance de la Journée Mondiale de l’Eau, qui constitue une opportunité pour l’Office de renouveler son engagement pour la sensibilisation des citoyens à l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans notre pays. Cette implication citoyenne de l’ONEE, se traduit cette année par l’organisation d’un riche programme d’information et de sensibilisation à l’économie de l’eau et sa préservation contre la pollution qui couvre tout le territoire marocain en s’appuyant sur les hommes et les femmes de l’Office au niveau régional qui sont en contact direct avec les citoyens et qui veillent au quotidien à leur assurer l’accès à cette denrée précieuse qu’est l’eau potable.

Par ailleurs, plusieurs actions de sensibilisation sont menées en partenariat avec la société civile à l’instar du Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement. Ces actions ciblent un large public et particulièrement les jeunes, afin de leur inculquer l’importance de la préservation des ressources en eau et la protection de l’environnement à travers l’adoption de comportements écologiquement responsables.