JO de Paris : Le CNOM revalorise les primes de performance

Selon le barème réévalué par le CNOM et le ministère chargé des Sports, afin de mieux encourager les athlètes à représenter honorablement le Royaume du Maroc durant ces Jeux, les médaillés d’argent et de bronze dans les sports individuels empocheront, respectivement, 1,25 MDH et 750 000 dirhams, précise le CNOM dans un communiqué.

Pour les sports de groupes (2 à 4 sportifs), les primes seront de 1 MDH pour la médaille d’or, 750 000 DH (argent) et 500 000 DH (bronze), alors que pour les sports d’équipes (plus de 5), ils seront de 700 000 DH (or), 500 000 (argent) et 400 000 (bronze). Les sportifs qui réalisent des records lors des Jeux Olympiques auront, en plus, une prime de 1MDH pour le record du monde et de 500 000 DH pour le record olympique.

Les sportifs marocains ne figurant pas au podium toucheront, eux, des primes allant de 300 000 DH (4e place) à 50 000 DH (21e à 32e places) pour les sports individuels, de 200 000 DH à 33 000 pour les sports de groupes (2 à 4) et de 150 000 à 25 000 DH pour les sports d’équipes (plus de 5).

Ces primes seront octroyées aux sportifs ayant gagné au moins un combat ou avoir passé au moins un tour, précise le communiqué, expliquant que pour les disciplines sportives qui n’ont pas de phases éliminatoires, les sportifs doivent être classés parmi la première moitié du classement général.

Selon le communiqué, ces primes récompensent la performance et ne sont plus attribuées uniquement à la qualification, dans le but d’inciter les sportifs qualifiés à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour rehausser qualitativement la participation marocaine aux JO de Paris 2024.

Pour ces Jeux Olympiques, il a été également décidé d’octroyer une prime pour l’encadrement technique responsable de la préparation des sportifs qualifiés, et dont les noms figurent dans les conventions signées entre le CNOM et les Fédérations royales marocaines, fait-on savoir, précisant que cette prime représente 50% du total des récompenses attribuées pour la performance des sportifs lors de ces Jeux.

Les primes seront calculées en fonction des spécificités de chaque épreuve sportive, du format de la compétition et du classement final enregistré par chaque sportif, selon des conditions de comportement, de conduite et d’éthique à obligatoirement respecter, assure la même source.