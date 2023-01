Jazzablanca prévu en juin : Les blind Pass déjà en vente

L’édition de cette année prévoit une programmation intense avec de grands noms de la scène internationale, indiquent les organisateurs sur leur page officielle, notant que cet événement promet de belles découvertes musicales, et surtout, une ambiance idyllique.

Selon les organisateurs, des billets sous forme de Blind Pass sont mis en vente dès maintenant pour permettre au public de profiter d’une offre exceptionnelle qui donne accès aux trois jours du festival. Blind pass est une formule proposée en nombre limité pour profiter des 3 jours du festival sans connaître la programmation, a-t-on indiqué, relevant que l’offre est valable jusqu’à l’annonce des premiers noms d’artistes.

Lancé en 2006, Jazzablanca présente chaque année de grands noms de la Pop, de la Soul, du Rock, du Funk, de la World Music et du Jazz. Le festival prend soin de renouveler sa programmation avec une affiche toujours plus exigeante et la volonté de proposer des concerts exceptionnels, de la découverte de nouveaux talents a la rencontre de légendes internationales.