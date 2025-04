Israël viole toujours la trêve au Liban : Les drones tuent et les chasseurs bombardent...

Un citoyen libanais est tombé en martyre et un autre a été blessé suite à une attaque israélienne au drone ciblant un véhicule civil dans la ville de Kawthariyt al-Siyad, dans le sud du Liban. Le drone a tiré trois missiles Rafael, tuant instantanément le conducteur de la voiture et blessant légèrement un passant. Ce crime survient moins de 72 heures après deux crimes similaires commis par l’ennemi contre deux véhicules dans la ville de Khiam et dans la région de Ghaziyeh. Cette agression a couté la vie à deux personnes.

Et puis à Houla, à la frontière avec la Palestine occupée, un citoyen libanais a été tué dans une frappe aérienne israélienne qui a visé avec deux missiles une pièce préfabriquée dans ce village.

Entre-temps, des munitions non explosées abandonnée par l’armée israélienne a explosé à l’intérieur d’un véhicule de l’armée libanaise dans le village de Brayqeh, au sud du Liban. 4 militaires sont tombés dans cette explosion qui fait l’objet d’une enquête de la part de l’armée libanaise.

Les avions de guerre israéliens ont également mené une série de raids ciblant la région de Jal Shehab, située entre les villages d’Arnoun, Kfar Tibnit et Yohmar al-Shaqif, dans le casa de Nabatieh au sud du Liban. D’autres frappes israéliennes ont visé les secteurs de Jabal al-Rafi’ et la colline de Mleeta dans les hauteurs d’Iqlim al-Tuffah, également dans le casa de Nabatieh. L’aviation de l’occupation a en outre bombardé les périphéries des villages de Sojod et Jabal al-Rayhan dans la région de Jezzine.

Par ailleurs, au niveau politique Ali Fayyad, député membre du bloc Fidélité à la Résistance, a affirmé que « le Sud vit un état de violation et d’instabilité, et que l’ennemi persiste dans les assassinats quotidiens et la violation de la souveraineté libanaise. Il continue d’occuper une partie de notre territoire ».

« Si l’ennemi israélien pense que les assassinats, les agressions contre les villages, le ciblage des maisons préfabriquées dans les villages frontaliers et le fait d’empêcher les habitants d’y retourner briseront la volonté de notre peuple ou le forceront à abandonner leur soutien, et leur engagement envers la Résistance, l’ennemi se trompe. S’il pense que toute cette pression militaire et politique forcera la Résistance à reculer et à abandonner son droit et son devoir de défendre son peuple, sa terre et sa patrie, alors cet ennemi se trompe », a-t-il ajouté.

Il a en outre appelé à « la mise en œuvre de la résolution 1701 conformément au mécanisme procédural qui exige que le Comité de surveillance passe de son rôle d’appui aux Israéliens à un rôle neutre. »

A ses yeux, « le Liban doit expérimenter cette neutralité dans la pratique. Sans cette neutralité et sans un retrait israélien, cela signifie que les Américains et les Israéliens ne veulent pas appliquer la résolution 1701. La résolution internationale et ses effets ne peuvent être obtenus par l’engagement d’une partie sans l’engagement de l’autre ». Il a dans ce contexte rappelé que « le Hezbollah s’est retiré militairement du sud du fleuve Litani et ne dispose plus d’installations, de positions ni d’équipements. La zone est désormais entièrement sous le contrôle de l’armée libanaise et la Résistance, pour sa part, a strictement respecté le cessez-le-feu ».