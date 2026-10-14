Israël sur le pied de guerre : Les rapports entre Tel-Aviv et Abou Dhabi se tendent

Tel-Aviv réclame également des Émirats arabes unis qu’ils renforcent la sécurité à l’aéroport de Dubaï. Le Shin Bet, service de sécurité intérieure, demande notamment l’autorisation pour ses agents de rester sur place et l’installation de davantage d’appareils à rayons X de fabrication israélienne pour le contrôle des bagages.

En réponse, les Émirats arabes unis ont exprimé leur colère. De hauts responsables du pays ont déclaré à la chaîne 12 : « Nous ne ferons pas ce que vous nous demandez ; vous insultez notre dignité », rejetant ainsi les exigences israéliennes. Les Émirats arabes unis refusent également de coopérer à l’enquête selon le format exigé par Israël, « tant que l’autorisation de reprendre les vols n’a pas été accordée », selon la chaîne 12.

En raison de ce différend, la délégation israélienne qui devait se rendre à Dubaï, conduite par le ministère des Transports, ne partira pas pour le moment, selon la chaîne 12.

Le 9 octobre, Hamad Saïf Al-Chamsi, procureur général émirati, a déclaré que l’enquête a révélé que le copilote omanais qui envisageait de mettre en œuvre « un projet terroriste », s’est inspiré des attentats du 11 septembre 2001, et « a affirmé avoir agi seul, sans l’implication d’autres personnes » « Il projetait de prendre le contrôle de l’avion et de l’utiliser pour mener une attaque suicide contre le terminal passager de l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, dans l’intention de causer le plus grand nombre possible de victimes », selon son communiqué.

Selon les chaînes Al-Araby, CNN et ABC ainsi que le Wall Street Journal, qui s’appuyait sur une source anonyme proche de l’affaire, le copilote de Flydubai s’était vu interdire de voler par son pays d’origine, Oman, en raison de craintes qu’il ait adopté des opinions extrémistes. Les autorités omanaises estimaient que cet homme – du nom de Hammam Al-Hammami, dont le père est omanais et la mère syrienne – avait été influencé par des groupes islamistes radicaux lors d’un séjour en Syrie.

Surarmement

Tel-Aviv a approuvé mercredi, lors d’un vote téléphonique d’urgence, l’allocation d’environ un milliard de shekels pour des achats militaires d’exception, à peine deux semaines avant les élections de la Knesset.

Selon les médias de l’occupation, ces fonds sont destinés à des « achats de défense urgents ne pouvant être reportés », au vu des tensions sécuritaires et des craintes d’une escalade supplémentaire dans la région. L’opération d’achat sera financée sur le budget 2026 et les budgets des années 2027-2029, en prélevant une partie des fonds du plan quinquennal destiné à la communauté arabe. »

Cette décision exceptionnelle, prise dans le cadre d’une procédure accélérée à l’approche des élections, a été justifiée par « des précisions apportées par des instances compétentes du ministère israélien de la guerre, indiquant que cette question constitue une nécessité sécuritaire pressante ne pouvant souffrir aucun retard ».

Aucun détail n’a été fourni à ce stade quant à la nature de l’achat ou son objectif opérationnel.

État d’alerte

Dans ce contexte, le site Axios a rapporté que B. Netanyahu, et Donald Trump, président américain, se sont entretenus au cours des dernières semaines pour discuter de la possibilité de lancer une attaque conjointe contre des cibles militaires et nucléaires en Iran, avant même les élections en Israël et aux États-Unis. Selon ce rapport, B. Netanyahu a présenté à D. Trump des éléments d’information issus des services de renseignement faisant état de tentatives iraniennes de réactiver son programme nucléaire.

De son côté, le site Walla a souligné « la recrudescence récente de la menace venant des Houthis (Ansarullah) au Yémen, selon les évaluations de sources sécuritaires, sur fond de combats avec l’Arabie saoudite ». Il a ajouté qu’« Israël est en état d’alerte face à la possibilité d’une attaque surprise, compte tenu des efforts des Houthis pour renforcer leurs capacités à mener des opérations depuis la mer et la terre ».