Israël poursuivi pour génocide à La Haye : Berlin apporte un soutien indéfectible à Tel-Aviv

« Votre position et celle de l’Allemagne du côté de la vérité ont touché tous les citoyens israéliens », a assuré le Premier ministre israélien à son interlocuteur, selon un communiqué du bureau de B. Netanyahu. « La diffamation de sang, pleine d’hypocrisie et de malveillance, ne doit pas prévaloir sur les principes moraux partagés par nos deux pays et par le monde civilisé tout entier », a ajouté le responsable israélien.

Le gouvernement allemand avait rejeté plus tôt dans la journée l’accusation de « génocide », portée contre Israël par l’Afrique du Sud devant la CIJ, y voyant le risque d’une « instrumentalisation politique » du droit. Dans un communiqué, le gouvernement allemand a déclaré « rejeter fermement et explicitement l’accusation de génocide portée contre Israël devant la CIJ. Cette accusation est dénuée de tout fondement ». « Compte tenu de l’histoire allemande et du crime contre l’Humanité que fut la Shoah », le gouvernement allemand dit « se sentir particulièrement lié à la Convention contre le génocide ». « Cette convention est un instrument central du droit international visant à mettre en œuvre le ‘plus jamais ça’ », a-t-il ajouté. « Nous nous opposons résolument à toute instrumentalisation politique », a-t-il poursuivi. Dans son communiqué, Berlin affirme que « le but du Hamas est d’anéantir Israël ». Depuis le 7 octobre, « Israël se défend contre l’attaque inhumaine du Hamas », dit-il.

Le procès a été ouvert jeudi devant la plus haute juridiction des Nations unies, siégeant à La Haye, que Pretoria a saisi le mois dernier arguant qu’Israël violait la Convention des Nations unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de la Shoah. Pretoria souhaite que les juges enjoignent à Israël d’arrêter « immédiatement » la campagne militaire lancée à Gaza après l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien du 7 octobre, qui a fait environ 1 140 morts. En représailles, Israël a juré « d’anéantir » le Hamas au pouvoir à Gaza et a lancé une large offensive dans ce territoire palestinien.

Le gouvernement allemand affiche un soutien inébranlable à Israël depuis le 7 octobre tout en multipliant les appels à épargner les civils dans la bande de Gaza.

Large soutien à Pretoria

Plus de 1.000 mouvements populaires, partis politiques, syndicats et organisations à travers le monde ont appelé, jeudi, les pays à soutenir la plainte intentée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) contre l’entité sioniste pour crimes et violation de la Convention sur le génocide de 1948, à Gaza.

« Nous exhortons maintenant les autres pays à renforcer cette plainte formulée avec force et argumentation en déposant immédiatement une déclaration d’intervention auprès de la CIJ », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Les forces d’occupation ont bombardé des hôpitaux, des résidences, des centres de réfugiés des Nations unies, des écoles, des lieux de culte et des voies d’évacuation, tuant et blessant des dizaines de milliers de Palestiniens depuis le 7 octobre 2023. Plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants », indique le communiqué.

Citant des déclarations ouvertes de responsables sionistes exprimant leur intention de « déplacer définitivement les Palestiniens de leur propre terre », les organisations ont soutenu l’affirmation de l’Afrique du Sud selon laquelle « ces actions relèvent de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide ».

Soulignant l’urgence de la situation, le communiqué soutient que « les parties à la Convention sur le génocide ont l’obligation de prévenir le génocide ».

Le communiqué conclut en soulignant que les actions sionistes, notamment « tuer, blesser, traumatiser et déplacer des Palestiniens tout en refusant des ressources essentielles à une population occupée, répondent aux critères du crime de génocide ».

A rappeler que Ronald Lamola, ministre de la Justice et chef de l’équipe d’avocats d’Afrique du Sud, avait affirmé jeudi que « la requête déposée par l’Afrique du Sud contre Israël , accusé d’avoir commis le génocide à Gaza, sera traitée dans les règles du droit international ».

Dans sa déclaration à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, R. Lamola a ajouté que cette affaire « pourra mettre fin à l’exception israélienne », soulignant que « les lois doivent être appliquées à tout le monde ». Il a souligné que ce qui incombe à l’Afrique du Sud incombe également à Israël, en tant que deux parties à la Convention sur le génocide, et qu’il est « de notre plus grand devoir d’empêcher tout génocide de se produire ».

La diplomatie israélienne a estimé l’Afrique du Sud, lors de la première séance du procès intenté contre Israël à La Haye, a joué le rôle de « bras judiciaire au service du Hamas ».