Israël au bord de la rupture : L’armée se fissure

Ce phénomène qui clive la société israélienne pose de sérieux problèmes à Tel-Aviv. Dénoncé par des ministres et députés qui reprochent aux responsables militaires de ne pas avoir trouvé de solution, la tension a tendance à crisper davantage les relations déjà tendues entre l’exécutif et les responsables militaires. En effet, rien ne va plus entre Benyamin Netanyahu, Premier ministre, et le général Herzi Halevi, chef d’état-major de l’armée. Les attaques contre ce dernier se multiplient. Yaïr Netanyahu, le fils du Premier ministre connu pour dicter le ton, a partagé un tweet attaquant frontalement le général.

Selon le quotidien de gauche Haaretz, B. Netanyahu menace constamment les chefs de l’armée pour dissimuler la vérité sur la situation sécuritaire. Selon d’autres médias, cela pourrait provoquer une véritable explosion au sein même du gouvernement, notamment avec Yoav Gallant, ministre de la Défense, qui avait été été suspendu en mars dernier pour avoir demandé une pause dans l’application de la réforme de la justice. Un limogeage jamais acté.

Cette situation est mise à profit par le leader du Hezbollah. Hassan Nasrallah affirme qu’en cas de guerre, Israël retournera « à l’âge de pierres ». Exactement les termes utilisés par les Israéliens il y a quelques jours en ce qui concerne l’avenir du Liban.