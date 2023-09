Insécurité en RDC : L’armée tire sur des manifestants à Goma

Au moins dix personnes ont été tuées mercredi 30 août dans la matinée en marge d'une manifestation à Goma, dans l'est de la RDC. Les manifestants réclament le départ de la Monusco et de la force de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, toutes deux accusées d'immobilisme face à l'insécurité dans la partie orientale de la RDC.