Infrastructure bancaire : SGMB se tourne vers IBM et PowerM, pour réussir sa modernisation...

En collaboration avec Power Maroc (Power M), partenaire de l’écosystème IBM, et IBM, Société Générale Maroc passe d’applications monolithiques à une architecture moderne basée sur les microservices, indique un communiqué de IBM. Ce changement vise à améliorer l’efficacité opérationnelle, à renforcer la sécurité et à fournir des services bancaires numériques de qualité supérieure à ses clients, précise le communiqué.

Alors que le Maroc se numérise au fil des jours, les clients exigent de plus en plus des expériences numériques transparentes et rapides, relève la même source. Consciente de cette évolution, la Société Générale Maroc a identifié le besoin de moderniser son infrastructure informatique pour soutenir les initiatives d’un système bancaire ouvert et favoriser l’innovation. Les systèmes monolithiques existants de la banque, bien que fiables, posaient des problèmes d’évolutivité et d’intégration avec des services tiers, entravant le déploiement rapide de nouvelles offres numériques.

En collaboration avec IBM Expert Labs, Power Maroc a mené une analyse complète des applications de la Société Générale Maroc. La phase initiale s’est concentrée sur la résolution des questions de rendement et l’amélioration des mesures de sécurité. Des mises à niveau d’IBM Guardium et IBM MQ ont été mises en œuvre pour protéger les données sensibles des clients et assurer une messagerie à haute disponibilité entre les applications, même pendant les heures de pointe. En outre, le déploiement d’IBM Instana a permis à l’équipe informatique d’améliorer l’observabilité de l’infrastructure, ce qui a facilité la résolution proactive des problèmes. S’appuyant sur cette base solide, la Société Générale Maroc poursuit ses efforts de modernisation en déployant IBM Cloud Pak for Integration et IBM Cloud Pak for Applications. En outre, la banque adopte la plateforme de conteneurisation de Power Maroc, rKube, implémentée sur IBM Red Hat OpenShift.

Cette intégration devrait permettre de rationaliser les services, de promouvoir l’innovation à l’échelle et de positionner la Société Générale Maroc à l’avant-garde du secteur bancaire marocain. Cette transformation s’aligne sur les tendances bancaires mondiales qui mettent l’accent sur la digitalisation pour remodeler les opérations et stimuler l’innovation. Selon le rapport, “Perspectives mondiales 2025 d’IBM pour le secteur bancaire et les marchés financiers” pour que les banques puissent élever leurs rendements financiers et opérationnels dans les premières économies numériques d’aujourd’hui, l’adoption de la digitalisation de bout en bout est un impératif capital pour rester à la hauteur des demandes des clients et des innovations dirigées par l’IA. Grâce à ces efforts de modernisation continus, la Société Générale Maroc est prête à fournir des services numériques améliorés, favorisant un plus grand engagement des clients et consolidant sa position de leader dans l’industrie bancaire marocaine.