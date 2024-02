Industries manufacturières : Baisse des coûts des intrants en m-o-m à fin décembre 2023

Cette baisse serait due au retrait de -0,4% des prix de production des « Industries alimentaires » et de -0,1% de ceux de la « Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique » compensant d’un côté. Et de la progression +0,2% des prix de production de l’ « Industrie chimique » et de +0,1% de ceux de la « Métallurgie » et de la « Fabrication des machines et équipements ».

En revanche, l’Indice des prix à la production des « Industries extractives », de la « Production et distribution d’électricité » et de la « Production et distribution d’eau » se stabilisent au cours du mois de novembre 2023. Enfin et en glissement annuel, la progression de l’IPPI progresse de +1,7% en 2023 contre +6,3% en 2022.