Industrie phosphatière : Le Groupe OCP lève des fonds pour financer ses besoins

L’OCP a ainsi annoncé avoir levé 149,9 millions USD supplémentaires dans le cadre d’une opération dite de « Tap Issue », qui consiste à émettre des obligations additionnelles assimilables à une émission obligataire existante. L’opération concerne la tranche de 10,25 ans de son émission obligataire subordonnée perpétuelle hybride réalisée en avril 2026.

Cette tranche avait été initialement émise pour un montant de 500 millions de dollars, dans le cadre d’une émission globale de 1,5 milliard de dollars répartie entre deux tranches, de 5,25 ans et de 10,25 ans.

Selon le communiqué du groupe, les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que celles de l’émission initiale. Elles doivent être consolidées avec les titres émis en avril pour former une seule et même série à compter du 2 novembre 2026.

Les nouvelles obligations affichent un taux fixe de 7,3682 % jusqu’à la première date de révision du taux, prévue le 22 juillet 2036. Elles sont assorties d’une option de remboursement anticipé et d’une possibilité de différer le paiement des intérêts. La valeur unitaire minimale est fixée à 200.000 dollars, avec des incréments de 1.000 dollars. La transaction a été réalisée le 14 septembre 2026, tandis que la date de règlement et d’émission est fixée au 21 septembre 2026.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’autorisation accordée par le conseil d’administration du Groupe OCP le 12 mars 2026. Elle bénéficie d’une exemption de prospectus prévue par les règles du Global Exchange Market d’Euronext Dublin, applicable aux nouvelles obligations fongibles avec des titres déjà admis à la négociation sur ce marché.

Les titres sont cotés sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin et relèvent du régime « Regulation S », catégorie 2. Le communiqué indique plusieurs notations pour OCP en tant qu’émetteur : Baa3 avec perspective stable chez Moody’s, BBB- avec perspective stable chez Standard & Poor’s et BB+ avec perspective stable chez Fitch Ratings. Les instruments eux-mêmes sont notés Ba2 par Moody’s et BB par Standard & Poor’s. J.P. Morgan Securities plc figure comme acheteur initial de cette émission additionnelle.

L’OCP précise que le produit de l’opération sera affecté au financement de ses besoins généraux. Le communiqué ne détaille pas de projet d’investissement spécifique auquel les 149,9 millions de dollars seraient directement destinés.