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Inclusion financière : Al Barid Bank s’ouvre à MAROAPP

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Inclusion financière : Al Barid Bank s’ouvre à MAROAPP

À travers cette convention, Al Barid Bank et MAROAPP unissent leurs expertises pour rapprocher les services financiers des professionnels du secteur de la livraison et favoriser leur accès à des solutions bancaires adaptées à leurs besoins spécifiques.

Pour Al Barid Bank, cette initiative s’inscrit pleinement dans sa mission d’inclusion financière et sa volonté de rendre les services bancaires accessibles au plus grand nombre. Pour MAROAPP, elle traduit un engagement en faveur de l’accompagnement de ses collaborateurs et de la valorisation du capital humain.

À travers ce partenariat, Al Barid Bank et MAROAPP réaffirment leur ambition commune de faire de l’inclusion financière un levier de progrès individuel et collectif, au service d’une économie plus inclusive.

 

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