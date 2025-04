Industrie d’emballage : La FIFAGE garde sa présidence et s’active en faveur des normes et de la durabilité

Cette assemblée a également été l’occasion de présenter les axes de la nouvelle feuille de route qui trace les orientations et les actions qui vont être menées et ayant pour objectif de poursuivre la défense et le développement de l’industrie du papier, carton, bois, imprimerie… Pour les trois prochaines années, la FIFAGE place la réglementation au cœur de ses priorités. Elle poursuivra ses efforts pour obtenir l’annulation de la redevance de 10% pour reproduction reprographique appliquée à des machines industrielles d’impression. Parallèlement, elle continuera à défendre les intérêts de ses membres auprès des différentes instances gouvernementales.

Sur le plan des études et de normalisation, la fédération prévoit de lancer plusieurs travaux d’analyse sectorielle, dont une étude de marché globale ainsi qu’une étude dédiée à la décarbonation du secteur. La FIFAGE s’engagera également dans la mise en place de normes spécifiques pour les emballages papier et carton en contact avec les denrées alimentaires. Enfin, dans une dynamique de proximité et synergie, des rencontres régionales sont prévues afin d’écouter les acteurs locaux, échanger sur les enjeux et identifier les problématiques propres à chaque région.

Par ailleurs, deux grandes messes seront tenues pour renforcer la collaboration entre la FIFAGE et les autres fédérations sectorielles, favorisant ainsi une approche collective au service du développement industriel. A travers cette feuille de route, la FIFAGE réaffirme son engagement à accompagner le secteur vers plus de compétitivité, de durabilité et d’innovation, en plaçant le dialogue, l’expertise et la proximité au centre de ses priorités.