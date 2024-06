Indice mondial de la paix : Le Maroc améliore son positionnement

Etabli sur la base de plus de 20 indicateurs, le rapport fournit l’analyse la plus complète à ce jour, fondée sur des données concernant les tendances de la paix, la valeur économique et le développement des sociétés. Il mesure ainsi la stabilité à travers dimensions majeures : la sécurité sociétale, les conflits internes et internationaux en cours, ainsi que la militarisation.

Parmi les pays étudiés, le Maroc a considérablement amélioré son classement en progressant de six places l’espace d’un an, passant ainsi de la 84e à la 78e position mondiale. Plus le score est bas, plus l’indice de paix est important. Le Maroc a obtenu une note de 2,191 pour les conflits internes et internationaux, 2,202 pour la sécurité sociétale, et 1,665 pour la militarisation.

Le rapport estime également le poids économique de la violence. Au Maroc, il pèse 7,20% du PIB, ce qui place le royaume à la 76e position pour ce critère. Dans la région arabe, le pays est classé deuxième derrière la Tunisie (74e mondial). Le Koweït (25e) fait par ailleurs mieux que le Qatar (29e), qui est suivi d’Oman (37e), des Emirats arabes unis (53e) et de la Jordanie (67e). Au niveau du Maghreb, le Maroc est également deuxième après la Tunisie. Il devance l’Algérie (90e), la Mauritanie (95e) et la Libye (128e).

Sur plan mondial, l’Islande reste par ailleurs le pays le plus pacifique, occupant ainsi la première position depuis 2008. Elle est suivie de l’Autriche (2e), de la Nouvelle-Zélande (3e), de Singapour (4e), de la Suisse (5e) et du Portugal (6e). En bas du classement, le Yémen reste le pays le moins pacifique, suivi de l’Afghanistan, du Sud-Soudan et du Soudan.

Les auteurs du Global Peace Index 2024 concluent que la paix dans le monde s’est détériorée pour la douzième fois au cours des 16 dernières années. Dans ce sens, ils constatent une diminution de la moyenne mondiale de 0,56% par rapport à l’année dernière. Illustrant cette tendance, le rapport souligne que les niveaux de paix se sont améliorés dans 65 pays, tandis qu’ils se sont détériorés dans 97 autres.