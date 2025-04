Plan Maroc Vert : Relance du groupe de travail parlementaire. Une enquête très attendue

A l’issue d’une réunion présidée par Talbi Alami, Abderrazzak Ahlouch s’est vu confier la mission de diriger le groupe thématique chargé de l’évaluation du Plan Maroc Vert, prenant ainsi la relève de Noureddine Mediane. Ce dernier a été démis de son mandat législatif par décision de la Cour constitutionnelle suite à l’annulation du scrutin partiel dans la circonscription d’Al Hoceïma. La vice-présidence dudit groupe échoit à Rachid Hammouni, président du groupe du Progrès et du Socialisme (PPS), tandis que le secrétariat du groupe a été assigné à Abdessamad Haiker du groupe de la Justice et du Développement. Abderrahim Bouazza, représentant du groupe de l’Authenticité et de la Modernité (PAM), est quant à lui désigné comme l’adjoint de A. Haiker.

Ce groupe se réunira pour la première fois au début de la semaine prochaine afin de définir sa méthodologie de travail et poser les bases de ses activités, incluant la collecte de données et les visites de terrain, signale-t-on.

La recomposition de ce groupe de travail a été approuvée par le bureau de la Chambre des représentants, suite à une forte demande de la part des parlementaires et des partis de la majorité et de l’opposition. Tous s’accordent à souligner l’urgence de relancer l’évaluation du Plan Maroc Vert, un projet stratégique pour le secteur agricole national. Le besoin d’évaluer ce plan, qui a tenu sa première réunion à la mi-avril 2022 avec la participation de l’ancien ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, et une seconde réunion le 12 mai, a depuis été considérée comme une priorité. Ce plan, lancé par le Roi Mohammed VI en avril 2008, a pour objectif de renforcer la production agricole, à augmenter la valeur des exportations et à optimiser la gestion des ressources en eau.

R. Talbi Alami a réitéré que cette évaluation est essentielle à la mission du parlement, précisant que cela contribuera à la fois à l’amélioration des politiques publiques et à garantir la sécurité alimentaire et économique des Marocains. Le choix de concentrer les efforts sur le Plan Maroc Vert s’inscrit donc dans une vision plus large d’un nouveau modèle de développement, pragmatique et orienté vers l’avenir.