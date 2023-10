Indice mondial de la criminalité organisée : Le Maroc se classe 112e sur 193 pays étudiés

D’après le rapport, le Maroc occupe la 112e position sur 193 pays dans l’Indice, il se classe 34e sur 59 pays africains ainsi que 4e sur les 6 pays d’Afrique du Nord, avec un score de criminalité total de 4,80. Le Royaume affiche notamment un score de résilience de 4,63, le plaçant au 106e rang à l’échelle mondiale. Sur le continent africain, il se positionne en 15e place parmi les 54 pays étudiés. De manière plus spécifique à la région, il se classe au premier rang parmi les six pays d’Afrique du Nord.

Selon l’indice, on constate que la vigilance rigoureuse exercée sur le territoire marocain, l’interdiction de l’usage des armes par les civils ainsi que les réglementations imposant des sanctions sévères en cas d’infraction ont joué un rôle crucial dans la diminution du trafic d’armes. Néanmoins, il est à noter que malgré une législation robuste et un cadre juridique ancré dans le droit civil, le pays est toujours confronté à la complexité de mettre en application l’arsenal de lois et de régulations.

Sur le plan continental, l’Afrique a maintenu un niveau élevé de criminalité durant ces deux dernières années, se positionnant ainsi comme le deuxième continent le plus affecté au monde avec une note de 5,25 sur 10, juste après l’Asie, indique-t-on. Cette évaluation semble largement attribuable aux acteurs criminels, obtenant une note de 5,45, et contribuant ainsi à augmenter la moyenne de la criminalité en Afrique. De leur côté, les marchés criminels ont reçu une évaluation légèrement moins élevée, soit 5,05.

La région de l’Afrique du Nord a enregistré le score le plus élevé (7,83) en matière de crimes financiers. Il s’agit également de la région la mieux classée au monde pour les crimes financiers, suivie de près par l’Asie de l’Ouest (7,82) et l’Asie du Sud-Est (7,18). Dans cette région, ce type d’économie illicite a été évalué comme ayant une influence grave dans tous les pays de la sous-région (avec des scores allant de 8,0 à 9,50), à l’exception du Maroc, dont le score, à 7,50, se situe à la frontière entre une « influence significative » et une « influence sévère », et de la Mauritanie (6,0). La Libye, cependant, a hissé la moyenne régionale avec un score de 9,50.

A rappeler que cet Indice fonde son rating sur un ensemble de données exhaustif et éclairés par l’expertise pointue de plus de 400 spécialistes à travers le globe. Ainsi, les résultats de l’Indice mondial de la criminalité organisée pour l’année 2023 dépeignent une image nuancée de l’évolution de ce phénomène clandestin, soulignant les complexités liées à son évaluation. Les experts font savoir que pas moins de 83% de la population mondiale réside dans des pays à haut indice de criminalité, en hausse par rapport à 79% en 2021. On observe néanmoins un recul global de la criminalité dans plusieurs régions, notamment en Asie de l’Est et en Asie centrale, ainsi qu’en Afrique de l’Ouest et centrale.