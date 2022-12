Inclusion Financière : Chaabi Cash et Attawfiq microfinance (AMF) s’allient

Pour ce faire, l’ensemble des branches AMF commercialiseront dorénavant tout le catalogue des services Chaabi Cash, à savoir le transfert d’argent national et international, les services d’encaissement de factures, le paiement des impôts et taxes ou encore les services CNSS et TAYSSIR. Ce partenariat permettra également à AMF d’élargir son offre de valeur aux services M-Wallet de Chaabi Cash (ouverture de comptes de paiement, Cash in, Cash out…) ; avec l’objectif à terme de développer en commun des solutions innovantes en faveur de l’inclusion financière.

Par ailleurs et grâce à ce nouveau partenariat, le service Chaabi Express – marque de transfert d’argent du réseau Chaabi Cash, est désormais disponible dans plus de 3000 points de vente ; incluant les agences Chaabi Cash, les agences Banque Populaire et les branches Attawfiq Microfinance.

Le partenariat entre Chaabi Cash et AMF a fait l‘objet d’un accompagnement du MIF (Marché d’Inclusion Financière), une entité spécialement créée par la BCP pour co-construire avec les filiales du Groupe des offres innovantes et mutualisées à destination des populations n’ayant pas accès à l’offre bancaire classique