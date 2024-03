Ilots spoliés du Nord : L’Espagne déploie des systèmes anti-drones

L’armée de terre espagnole a installé des systèmes anti-drones sur des ilots réclamés par le Maroc, notamment à Chafarinas (Iles Jaâfarines situées à 3km au large de Ras el Ma en Méditerranée), rapporte El Confidencial Digital. Les autres rochers, comme Vélez de la Gomera et Alhoucemas, pourraient bénéficier de ce déploiement, ajoute la même source.

Pour l’heure, l’état-major de l’armée espagnole observe le silence sur un sujet hautement sensible, refusant d’apporter des réponses précises aux questions de la publication en ligne, très proche des sécuritaires, sur l’installation de ces systèmes. « En règle générale, aucun détail n’est fourni sur les déploiements, les quantités d’armes ou les caractéristiques particulières des moyens déployés pour des raisons de sécurité », a affirmé le haut commandement.

Avant les révélations d’ECD, le gouvernement espagnol avait souligné, en février 2022, en réponse à une question écrite d’un sénateur, que le Maroc est « souverain » d’installer des missiles et des drones près de Sebta et Melilla et des autres ilots, spoliés. L’exécutif Pedro Sanchez avait précisé que le royaume est dans son droit de gérer la surveillance de ses frontières avec les moyens qu’il juge appropriés.