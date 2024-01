Iliouchine russe abattu : Une frappe de missile occidental, assure V. Poutine

Le service de sécurité ukrainien et les forces armées savaient qu’il y avait des prisonniers de guerre à bord de l’appareil, a déclaré V. Poutine vendredi 26 janvier, lors d’une rencontre avec des étudiants vétérans, à Saint-Pétersbourg. « Les services de renseignement de l’armée ukrainienne savaient que nous transportions 65 militaires (ukrainiens, ndlr) à bord. Ils l’ont abattu, par erreur ou volontairement, mais ils l’ont fait », a ajouté le maitre du Kremlin. Les missiles ont été tirés sur l’avion depuis les territoires contrôlés par Kiev, a-t-il déclaré, excluant l’hypothèse d’un tir ami. L’Il-76 a été touché en « deux ou trois minutes, il était presque impossible de réagir », a-t-il commenté. « Les systèmes sont probablement des systèmes américains Patriot, ou… des systèmes de défense aérienne européens, très probablement français », a-t-il encore déclaré.

Citant une source militaire française, France Info, a rejeté le 25 janvier la faute sur des missiles Patriot. Les systèmes livrés par Washington auraient, toujours selon la même source, été rendus mobiles par l’armée ukrainienne, alors qu’ils étaient destinés à la défense des villes. Le comité d’enquête russe, ce 26 janvier, a indiqué avoir identifié le point de lancement du missile ayant touché l’avion. « Grâce aux moyens radar, il a été établi que l’arme se trouvait dans le village de Liptsy, dans la région de Kharkiv », a-t-il rapporté.

L’armée ukrainienne cumule les pertes

Sur le terrain, les troupes ukrainiennes ont perdu huit chars et plus de 900 soldats en 24 heures, selon le bilan quotidien du ministère russe de la Défense. Ces dernières 24 heures, l’armée russe a repoussé neuf attaques ukrainiennes sur trois axes et porté des frappes sur les troupes ukrainiennes dans trois autres directions de l’opération militaire spéciale, a annoncé jeudi 25 janvier le ministère russe de la Défense.

En 24 heures, Kiev a perdu au moins 925 soldats, huit chars, quatre blindés de combat d’infanterie et 14 autres blindés. Les tirs de l’artillerie russe ont entre autres touché plusieurs armes de production occidentale : un lance-roquettes multiples M270 et deux obusiers M777 américains, un canon automoteur Krab polonais, un lance-roquettes multiples RM-70 Vampire tchèque.

La défense aérienne russe a abattu quatre roquettes HIMARS, un missile tactique Totchka-U et détruit 91 drones ukrainiens.

Sur la question des mercenaires enrôlés par Kiev dans sa guerre contre la Russie, Douglas McGregor, colonel à la retraite et ancien conseiller du Pentagone, affirme sur le réseau social X qu’au moins 400 Américains sont morts en Ukraine, et accuse les autorités américaines de cacher cette information.

« Notre ami Lindsey Graham a déclaré que nous devrions être très reconnaissants qu’aucun Américain ne soit mort en Ukraine. C’est un mensonge. Nous savons qu’au moins 400 Américains sont morts, qu’ils soient entrepreneurs ou en uniforme. Notre administration ne le dira pas et cela ne sera pas publié dans les médias », a-t-il écrit.

De nombreux mercenaires étrangers recrutés par l’Ukraine choisissent rapidement de fuir le pays après avoir vécu l’horrible réalité du champ de bataille, a déclaré un officier ukrainien à CNN en novembre dernier. « Ce n’est pas le genre de guerre pour laquelle nous nous sommes engagés », avancent-ils.

Le militaire a souligné que la plupart de ces mercenaires viennent participer au conflit uniquement parce que cela sera « un bon point sur leur CV », mais ils ne comprennent pas ce qui les attend. En règle générale, ils ne soupçonnent pas dans quoi ils s’embarquent.

Le 17 janvier, le ministère russe de la Défense avait annoncé avoir effectué une frappe de précision contre un point de déploiement provisoire de mercenaires étrangers dans la région de Kharkov, en Ukraine. Le bâtiment a été détruit et plus de 60 mercenaires tués.

Selon la Défense, la plupart des mercenaires était des Français. Le ministère français des Affaires étrangères a nié la présence des Français dans les rangs de l’armée ukrainienne. Dans ce contexte, l’ambassadeur de France à Moscou a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères.