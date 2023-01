Hooliganisme : Une trentaine d’arrestations à Tétouan

Les interventions de la police ont commencé avant le début de la rencontre et se sont poursuivies même après sa fin, indique-t-on. Ainsi, 19 policiers et dix supporters ont été blessés alors que ces derniers tentaient de contourner les mesures de sécurité autour du stade abritant la rencontre. Souffrant de diverses blessures physiques, ils ont été transférés à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires.

Les opérations préventives ont permis également la saisie d’armes blanches de différentes tailles en possession de plusieurs supporters. Les autorités signalent aussi des pertes matérielles ayant touché un nombre de véhicules privés, deux voitures de police et un bus public

Parmi les détenus figurent notamment deux mineurs, soupçonnés d’être impliqués dans la possession d’armes et d’outils tranchants destinés à causer des dommages matériels à des biens publics et privés. Ils sont également soupçonnés de jets de pierres et de violences contre les membres des forces publiques.

Les suspects ont fait l’objet d’une enquête judiciaire diligentée par la police judiciaire de la ville de Tétouan sous la supervision du parquet compétent, conclut-on.