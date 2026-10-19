Le bilan des attaques de drones ukrainiens contre Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad, dans la nuit du 17 au 18 octobre, s’est alourdi à un mort et 15 blessés, selon les autorités russes. Dans la région de Léningrad, le nombre de blessés est passé à dix. Selon le comité régional de la santé, sept personnes, dont cinq enfants et deux femmes, ont été hospitalisées. Trois autres ont refusé une hospitalisation. L’état de l’ensemble des blessés est jugé relativement satisfaisant. À Saint-Pétersbourg, le gouverneur Alexandre Beglov a fait état d’un mort et de cinq blessés, tous hospitalisés. Douze immeubles résidentiels et deux maisons individuelles ont été endommagés. Les habitants évacués pendant la nuit ont commencé à regagner leurs logements.

Cette attaque d’envergure a mobilisé la défense antiaérienne russe pendant plusieurs heures. Le gouverneur de la région de Léningrad, Alexandre Drozdenko, a annoncé que 145 drones avaient été abattus au-dessus de son territoire, soit l’une des plus importantes attaques enregistrées dans la région depuis quatre ans, selon un décompte fondé sur les données officielles. Parmi les blessés dans la région de Léningrad figurent une femme et trois enfants intoxiqués au monoxyde de carbone après un incendie provoqué par la chute de débris de drones sur un immeuble résidentiel à Vsevolojsk.

Les dégâts s’étendent à plusieurs localités de la région de Léningrad. Des débris de drones ont touché des habitations à Gatchina et près de Kirovsk. Dans le district de Lomonossov, 55 véhicules stationnés ont été endommagés à Novosselié et quatre autres à Nizino. À Saint-Pétersbourg, des incendies ont également éclaté au terminal pétrolier de la ville, au dépôt pétrolier Routchi et dans des entrepôts industriels du district de Kolpino. Les équipes de secours étaient toujours mobilisées pour maîtriser les flammes. La chute de débris sur des lignes électriques a aussi entraîné des coupures de courant. À Ianino, près de 20 000 habitants étaient privés d’électricité au moment du bilan communiqué par les autorités. Des équipes techniques ont été déployées pour rétablir l’alimentation.

Les conséquences de l’attaque ont également touché plusieurs entreprises russes. VK a signalé une attaque de drone contre son centre de données dans la région de Léningrad, tout en précisant que ses services continuaient de fonctionner normalement. Ozon a, de son côté, réorganisé ses opérations logistiques après un incendie dans l’un de ses centres. Le trafic aérien a été perturbé à l’aéroport Poulkovo de Saint-Pétersbourg, où des restrictions temporaires ont entraîné des retards et des annulations de vols. La direction de l’aéroport a toutefois confirmé que ses installations n’avaient subi aucun dommage. À la suite de ces événements, le Comité d’enquête russe a ouvert une procédure pénale pour acte terroriste concernant les frappes contre les infrastructures civiles de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad.

En parallèle, l’armée russe a pris le contrôle de Palamariovka et de Kovalevka, dans la région de Kharkov, signale-t-on. Par ailleurs, Velikomykhaïlovka, dans la région de Dniepropetrovsk, et Malokaterynovka, dans la région de Zaporojié, ont été libérées, selon le communiqué de La Défense russe. Autres points clés du nouveau rapport quotidien du ministère sur l’opération miliaire en Ukraine, les forces de la flotte de la mer Noire ont détruit un drone naval des forces armées ukrainiennes dans les eaux de la mer Noire;▪ Les systèmes de défense antiaérienne russes ont abattu un projectile de HIMARS ainsi que 654 drones à voilure fixe ukrainiens ; ▪ Les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à environ 1.040 militaires.

Début septembre, les forces russes avaient encerclé environ 1.700 militaires ukrainiens dans la région de Kharkov et éliminent actuellement la poche. La destruction de ce groupe repousserait la ligne de front d’au moins 20 km de la région russe de Belgorod, a déclaré Vladimir Poutine.

Samedi, plusieurs sites en Ukraine visés par les frappes russes au moyen de drones. Ces frappes ont permis d’atteindre à Loutsk, l’entreprise Kromberg & Schubert, qui assurait la réparation de véhicules automobiles pour le compte de l’armée de Kiev; dans la localité de Kolodnoïé, région de Ternopol, une sous-station électrique alimentant des entreprises de l’industrie militaire. à 40 km au sud du port d’Odessa, un cargo qui transportait des cargaisons à usage militaire et à double usage.

Copenhague fait la moue

Le Danemark a refusé de donner suite aux propositions russes visant à conclure un accord pour prévenir les incidents militaires en haute mer et dans l’espace aérien qui la surplombe. L’ambassade de Russie à Copenhague l’a indiqué dimanche, regrettant que cette initiative de désescalade n’ait pas reçu de réponse favorable. Moscou avait proposé à plusieurs reprises la signature d’un tel document afin d’établir un cadre juridique commun et de réduire les risques d’incidents entre les forces armées des deux pays. Selon l’ambassade russe, cet accord constituerait un instrument important pour renforcer la confiance dans le domaine militaire.

La représentation diplomatique russe a rappelé plusieurs incidents impliquant des hélicoptères danois à proximité de navires de guerre russes. Le plus récent s’est produit le 14 septembre, alors que la corvette Soobrazitelny, de la flotte russe de la Baltique, effectuait une mission dans les eaux internationales du sud-ouest de la mer Baltique. Selon le ministère russe de la Défense, un hélicoptère danois de type Fennec s’est approché du navire sans répondre aux appels radio transmis sur le canal international. L’appareil aurait ensuite effectué un vol stationnaire à moins de 50 mètres d’altitude, à proximité du bâtiment russe. Pour prévenir une provocation, le commandant de la corvette a ordonné le lancement de deux fusées éclairantes rouges. L’hélicoptère a ensuite quitté la zone.

Les autorités russes ont dénoncé une violation de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et adressé une protestation diplomatique à l’ambassadeur danois, Rolf Holmboe. Andreï Belooussov, ministre russe de la Défense, a par la suite décoré le commandant pour sa gestion de l’incident. L’ambassade a également évoqué deux précédents, survenus le 27 août 2025, à l’est de l’île de Fehmarn, et le 29 juin dernier, dans le nord du détroit du Kattegat. Lors du second incident, un hélicoptère Fennec danois s’est approché à seulement dix mètres d’un navire russe. Moscou affirme avoir porté ces faits à la connaissance des autorités danoises par les voies diplomatiques. L’ambassade russe déplore que Copenhague ne souhaite pas rechercher de solution dans un cadre juridique commun. Elle accuse également les autorités danoises d’invoquer une supposée « menace russe » pour justifier la militarisation du pays et la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine. La représentation diplomatique souligne néanmoins que la Russie n’a jamais écarté la possibilité d’un accord avec le Danemark. Moscou réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre un dialogue professionnel et dépolitisé afin de prévenir de nouveaux incidents militaires et de réduire les risques d’escalade en mer Baltique.