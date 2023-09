Guerre russo-atlantiste en Ukraine : La contre-offensive ukrainienne est à la peine

« Un avion de la marine de la flotte de la mer Noire a détruit quatre vedettes militaires rapides Willard Sea Force de fabrication américaine transportant des unités de débarquement des forces armées ukrainiennes », a rapporté le ministère russe de la Défense ce 4 septembre au matin. Toujours selon la même source, les vedettes naviguaient « en direction du cap Tarkhankout ». Celui-ci est situé dans l’ouest de la péninsule de Crimée.

Plus tôt dans la matinée, le ministère russe de la Défense avait indiqué avoir abattu deux drones ukrainiens de type avions, l’un à proximité de la péninsule de Crimée, l’autre dans la région de Koursk, frontalière de l’Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont quant à elles dénoncé une attaque « massive » de drones dans la région ukrainienne d’Odessa. La mer Noire est le théâtre de frappes et d’affrontements accrus depuis l’attaque ukrainienne contre le pont de Crimée 17 juillet, coïncidant aussi avec le retrait de la Russie de l’accord céréalier, protestant contre le non-respect des clauses la concernant. L’armée russe a indiqué, depuis, avoir mené une série de frappes de représailles à Odessa, Ilyichevsk et Nikolaev, notamment contre des sites de production et de stockage de drones, des dépôts de munitions et des installations de stockage de carburant.

Durant le week-end, plus de 650 soldats ukrainiens ont été neutralisés, cinq stocks de munitions et deux postes de gestion de drones rasés, un chasseur MiG-29 abattu…

L’armée russe a réalisé une frappe groupée avec des drones contre des installations de stockage de carburant destinées à l’approvisionnement du matériel militaire de Kiev dans la nuit du 2 au 3 septembre. La cible atteinte se trouvait dans le port maritime ukrainien de Reni, dans la région d’Odessa, selon le bilan du ministère russe de la Défense publié ce 3 septembre.

Durant la période mentionnée, la défense antiaérienne russe a abattu un MiG-29 dans la région de Zaporojié.

Lors de ces combats, les troupes russes ont neutralisé près de 655 militaires ukrainiens, dont jusqu’à 250 sur l’axe de Donetsk.

Par ailleurs, les forces de Kiev en ont perdu plus de 125 autres dans la zone du sud de Donetsk et plus de 130 dans celle de Zaporojié. Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent jusqu’à 40 soldats. Enfin, jusqu’à une cinquantaine d’hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 60 sur celui de Kherson.

Parmi les pièces d’artillerie occidentales mises hors service figurent cinq systèmes d’artillerie américains M777, trois obusiers légers américains M119 et deux canons automoteurs polonais Krab.

De plus, l’armée russe a réduit en cendres un obusier D-20, trois obusiers D-30 et un Msta-B.

En outre, cinq entrepôts ukrainiens de munitions et deux postes de gestion de drones ont aussi été bombardés.

Les forces armées russes ont également intercepté cinq roquettes Himars, une bombe guidée JDAM et 34 drones. Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 119 zones.

Sur ces entre-faits, le président ukrainien a annoncé dimanche soir le remplacement prochain de son ministre de la Défense Oleksiï Reznikov par Roustem Oumerov. « J’ai décidé de remplacer le ministre de la Défense de l’Ukraine », a déclaré V. Zelensky dans son allocution quotidienne. « Oleksiï Reznikov a traversé plus de 550 jours de guerre. Je crois que le ministère a besoin de nouvelles approches et de nouveaux modes d’interaction avec l’armée autant qu’avec la société civile au sens large. »