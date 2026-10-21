Guerre génocidaire à Gaza : L’armée israélienne blesse des écoliers

Ces attaques surviennent un peu plus d’un mois après la reprise des cours en présentiel, le 19 septembre, après près de trois ans de scolarité perturbée par la guerre. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que des véhicules militaires israéliens avaient ouvert le feu mercredi sur l’école de filles Muradiya et ses environs, à Jabalia, blessant deux élèves, Souad Qandil et Amna Khaled Ali Khader. Souad, scolarisée en sixième année, a été touchée à la cuisse et a dû être opérée. Amna, en quatrième année, a été blessée à l’abdomen, selon la même source.

Le ministère n’a pas donné davantage de précisions sur leur état de santé ni indiqué où les six élèves avaient été tués. Dénonçant une « escalade grave et continue » visant les élèves palestiniens et les enfants, il a averti que les attaques répétées contre les écoles et les élèves menaçaient ce qui subsiste du système éducatif à Gaza. « Les écoles doivent être des lieux sûrs d’apprentissage, et non des espaces de peur, de blessures et de mort », a-t-il déclaré, soulignant que « le fait de prendre les élèves pour cible les prive de leur droit fondamental à l’éducation ».

Le ministère a appelé l’ONU, les organisations internationales et celles de défense des droits humains à intervenir d’urgence pour protéger les élèves et le personnel éducatif, faire cesser les attaques contre les écoles et leurs environs et demander des comptes aux responsables. Selon ses chiffres, environ 541 000 élèves sont attendus pour cette nouvelle année scolaire dans près de 700 sites d’enseignement en présentiel, en complément des cours en ligne, malgré les destructions considérables subies par les établissements.

Depuis octobre 2023, Israël mène une guerre génocidaire contre Gaza, qui a fait plus de 74 000 morts et plus de 175 000 blessés parmi les Palestiniens, tout en détruisant environ 90 % des infrastructures civiles de l’enclave.

Climat tendu en Cisjordanie

Depuis New York, Zohran Mamdani a réclamé mercredi la libération immédiate des New-Yorkais détenus par Israël alors qu’ils accompagnaient des agriculteurs palestiniens pendant la récolte des olives en Cisjordanie occupée. Dans une déclaration publiée sur le réseau social américain X, le maire de New York a indiqué que Brad Lander, candidat démocrate au Congrès américain, des rabbins et d’autres New-Yorkais avaient accompagné les agriculteurs avant d’être arrêtés par les autorités israéliennes. « Récolter des olives n’est pas illégal. L’occupation l’est », a-t-il déclaré.

Il a salué la libération de B. Lander, tout en précisant que d’autres New-Yorkais restaient détenus. « Je suis reconnaissant que Brad ait été libéré. Mais d’autres New-Yorkais restent détenus et doivent être libérés immédiatement », a-t-il affirmé.

Z. Mamdani a accusé Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens, affirmant que plus de 74 000 personnes avaient été tuées au cours des dernières années. « La détention de ces New-Yorkais doit prendre fin. L’occupation doit prendre fin. Le génocide doit prendre fin », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après l’arrestation mercredi de B.Lander, allié de Z. Mamdani, ainsi que de dizaines de militants et d’agriculteurs palestiniens participant à la récolte des olives en Cisjordanie occupée, selon une militante.

La militante palestinienne Amira Muslim a déclaré à Anadolu (AA) que les forces israéliennes avaient interpellé 45 militants étrangers et 25 militants israéliens alors qu’ils récoltaient des olives à Husan, à l’ouest de Bethléem. Les attaques de colons israéliens contre les Palestiniens et leurs terres en Cisjordanie s’intensifient pendant la saison de récolte des olives. Elles comprennent des agressions contre les agriculteurs, des entraves à l’accès à leurs terres, des vols de récoltes et des dégradations d’arbres. Selon des données palestiniennes, 750 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, dans 194 colonies et 400 avant-postes.

A. Muslim a déclaré à Anadolu que les forces israéliennes avaient retenu 45 militants étrangers, dont Lander, ainsi que 25 militants israéliens, alors qu’ils récoltaient des olives dans la localité de Husan, à l’ouest de Bethléem. Elle a indiqué que les autorités israéliennes avaient intercepté les militants, les avaient fait monter dans des bus et les avaient transférés vers une colonie voisine. Leur destination finale et le lieu où ils se trouvaient demeuraient inconnus. Le groupe comprenait notamment des militants de « T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights », une organisation juive basée à New York, a-t-elle ajouté.