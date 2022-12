Guerre en Ukraine : Un conflit hybride, selon des experts chinois

Zhu Lei, ancien vice-ministre du Département international du Comité central du PCC, a souligné que « la clé de la résolution de la crise est entre les mains des États-Unis et de l’Union européenne ».

Selon un professeur de relations internationales à l’Université de Nanjing, « les États-Unis et l’Union européenne n’ont pas déployé de grands efforts pour atténuer la crise entre la Russie et l’Ukraine, mais se sont engagés dans une direction opposée en fournissant des armes et des munitions ».

Selon Wu Xinbo, doyen de l’Institut d’études internationales de l’Université de Fudan, « les États-Unis ont 3 objectifs dans le conflit en Ukraine : « affaiblir la Russie de manière globale, stabiliser le système ukrainien et pousser l’Europe à se plier à la politique des États-Unis ». Il estime qu’ « il sera difficile de trouver bientôt une solution claire au conflit russo-ukrainien. Mais 2024 pourrait être un moment crucial pour résoudre le conflit, étant donné que les États-Unis et la Russie organiseront des élections présidentielles ».

« Après avoir été entraînés dans le conflit de longue date entre la Russie et l’Ukraine et avoir dû faire face à l’inflation et à la hausse des coûts de l’énergie, de nombreux citoyens de l’Union européenne ont réalisé qu’ils étaient tombés dans le piège des États-Unis », a-t-il conclu.