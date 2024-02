Guerre au trafic des stupéfiants : Près de 4 tonnes de Chira saisies à Sidi El Mekki

Le suspect, âgé de 30 ans, a été interpellé dans une ferme dans la zone rurale de Sidi El Mekki dans la périphérie de Berrechid, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les investigations menées ont permis de déterminer l’emplacement de la voiture utilitaire où la drogue était dissimulée. Le véhicule doté de plaques d’immatriculation falsifiées était chargé de 103 ballots de Chira totalisant une tonne et 826 kg, précise la même source.

Les perquisitions effectuées ont également permis la saisie de doses de cocaïne et d’un deuxième véhicule utilitaire, ainsi que de plusieurs fausses plaques d’immatriculation de voitures, tandis que l’opération de pointage du prévenu dans la base de données de la Sûreté Nationale a révélé qu’il fait l’objet de mandats de recherche au niveau national émis par les services de la Police judiciaire et de la Gendarmerie Royale de Ouazzane, Khouribga, Beni Mellal et Tétouan, pour son implication présumée dans d’autres affaires liées au trafic de drogue et à une tentative d’homicide volontaire, souligne le communiqué.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller l’ensemble des complices.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.