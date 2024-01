Grand froid : Les sans-abris secourus à Béni-Mellal-Khénifra

Cette vaste opération initiée par la Coordination régionale de l’Entraide Nationale en étroite collaboration avec les autorités locales de la province s’inscrit, de même, dans le sillage des efforts menés au niveau de la province de Béni Mellal pour faire face aux effets de la vague de froid que connaît la région lors de la saison hivernale.

L’opération qui fait suite à une série de réunions des comités régionaux et locaux de vigilance et de suivi social, intervient de même dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des plans d’action de l’Entraide nationale, notamment dans l’axe se rapportant à l’assistance sociale.

Dans ce sillage, un total de 83 personnes sans abri ont été identifiés et pris en charge par l’Équipe d’assistance sociale dans plusieurs centres de prise en charge qui assurent le suivi de leur situation sociale, sanitaire et psychologique, et ce dans le cadre d’un parcours social qui assure la prise en charge de ces personnes depuis l’identification jusqu’à leur hébergement dans les centres sociaux.

Cette opération est menée avec l’appui du Fonds de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et les associations en charge de la gestion de ces institutions appuyées par le Pôle social.

Il convient de noter qu’à la fin de chaque campagne, la Coordination Régionale de l’Entraide Nationale de la région Béni Mellal-Khénifra, en concertation avec les autorités locales et d’autres partenaires, s’emploie à accompagner les personnes prises en charge pour leur permettre de rejoindre les leurs ou en proposant d’autres alternatives pour les personnes sans proches.