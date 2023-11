Gouvernance locale : 137 élus poursuivis…

Les médias se sont faits l’écho d’un rapport du ministère de l’Intérieur accablant pour nombre d’édiles. Ledit document, ajoute-on, informe que des poursuites judiciaires désormais engagées contre les membres des conseils communaux concernent quelque 137 élus, dont 43 présidents actuels de conseils communaux, 23 adjoints, 49 conseillers et 22 ex-présidents.

Autant dire que la tutelle a choisi de sévir plutôt que de subir les critiques qui lui sont adressés face aux scandaleuses dérives constatées dans la gestion de la chose locale et ce à l’échelle nationale.

Les mêmes sources ajoutent que cette année, le ministère a reçu 193 plaintes relatives aux anomalies et irrégularités de gestion des communes et des infractions constatées dans les domaines financier, administratif et immobilier.

Toutefois, la logique voudrait aussi que la tutelle passe au crible la gestion des autorités locales qui dépendent d’elle au regard des accointances dénoncées. Sur ce chapitre-là, Abdelouafi Laftit est toujours attendu, l’administration territoriale ne comptant pas dans ses rangs que des anges. Affaire à suivre…