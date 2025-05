Gestion portuaire : SIPORTS en février 2026 à ElJadida : Ouverture sur le grand large...

Placée sous l’égide du ministère de l’Équipement et de l’eau, et organisée par LINECO Events, SIPORTS se veut un carrefour international d’expertise et de solutions pour l’avenir. « Cette initiative est parfaitement alignée avec la grande dynamique que connait le secteur portuaire et maritime, visant à renforcer le positionnement du Maroc en tant que hub maritime incontournable sur les façades méditerranéenne et atlantique. La création d’une plateforme d’échange rassemblant l’ensemble des parties prenantes autour des défis et opportunités du secteur, accompagnée d’espaces dédiés à l’innovation et aux nouvelles technologies, répond parfaitement aux enjeux de modernisation et de développement durable de nos infrastructures portuaires. » souligne Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau. Mohcine Berrada, Président de l’organisme en charge de cette 1ère édition, a souligné que l’ambition est de « répondre aux défis cruciaux de performance, de connectivité, d’innovation et de durabilité qui redessinent aujourd’hui la carte du commerce maritime mondial. »

L’événement, selon les organisateurs, se structure autour de 5 pavillons thématiques — Institutionnel, Industrie Portuaire, Exploitation, Scientifique & Académique, et Musée des Ports — et réunira plus de 300 exposants de 4 continents et 6 000 visiteurs professionnels.

Un programme ambitieux de conférences, panels d’experts, keynotes internationales et ateliers techniques fera de ce salon un espace de réflexion stratégique et d’échanges concrets pour aborder les mutations profondes du secteur : structuration des nouvelles routes maritimes, ports intelligents, infrastructures écoresponsables et coopération régionale renforcée. En favorisant les rencontres B2C et B2B et la présentation de solutions innovantes, SIPORTS ambitionne de consolider le positionnement du Maroc comme hub maritime incontournable en Afrique et à l’international.