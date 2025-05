Génocide : 102 martyrs et 193 blessés en 24 heures : Trop, c’est trop !

Neuf Palestiniens sont tombés en martyrs suite à une nouvelle frappe aérienne israélienne qui a visé, mercredi matin, une école abritant des déplacés dans le camp de Boureij, au centre de Gaza. La frappe a eu lieu quelques heures après que la même école a été touchée par une première frappe aérienne qui a tué 22 civils, a rapporté a Défense civile de Gaza. L’école accueillait des milliers de déplacés, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Plus tard, 15 martyrs ont été signalés dans une nouvelle frappe israélienne contre l’école al-Karama, qui abrite des personnes déplacées. Huit membres d’une même famille tombent en martyrs suite à un raid israélien contre une maison à Khan Younès. Mais le bilan le plus lourd a été consécutif à l’attaque d’un restaurant Le Thaïlandais dans la ville de Gaza près d’un marché populeux. Plus d’une vingtaine de martyrs et plusieurs dizaines de blessés ont été recensés par les témoins et les caméras sur place.

Un porte-parole de l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa a affirmé que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres, soulignant que la plupart des blessés sont dans un état critique. « la situation à l’hôpital est catastrophique en raison du massacre perpétré par les forces d’occupation dans le camp de Boureij », a-t-il ajouté. « Il n’y a pas suffisamment de médicaments dans les salles d’opération pour faire face au grand nombre de victimes de ce massacre », a-t-il expliqué.

Ce nouveau chapitre barbare qui s’ajoute à d’autres commis par l’armée sioniste intervient alors que les efforts internationaux pour instaurer un cessez-le-feu et faciliter l’accès humanitaire demeurent infructueux. Les rapports en provenance de Gaza font état de pénuries alarmantes en matière de nourriture, de médicaments et de services de santé. Les organisations humanitaires internationales signalent des difficultés croissantes à distribuer l’aide nécessaire, ce qui aggrave la souffrance des populations civiles déjà en détresse.

Les autorités sanitaires de l’enclave ont assuré que le bilan des agressions israéliennes contre les Gazaouis au cours des dernières 24 heures se montent à 102 martyrs et près de 200 blessés. Un bilan qui reste provisoire.

Nettoyage par le vide

En dépit des appels internationaux et aux mises en garde de la Cour de justice internationale (CJI), l’entité sioniste persiste dans ses horreurs. A Tel-Aviv, Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, a déclaré mardi que d’ici six mois, la population de Gaza serait « concentrée » dans une étroite bande de territoire située entre la frontière égyptienne et le corridor de Morag, qui traverse la bande de Gaza entre Khan Younès et Rafah, à la frontière sud. Après avoir été déplacée vers le sud, la population gazaouie commencera à « partir en grand nombre vers des pays tiers », a-t-il dit lors d’un colloque dans la colonie israélienne d’Ofra, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967. Selon ce ministre extrémiste, Gaza serait « totalement détruite », que l’ensemble de la zone au nord du corridor de Morag serait « vide » et que le Hamas ne constituerait plus une entité fonctionnelle d’ici six mois.

B.Smotrich défend de longue date la reconstruction de colonies israéliennes à Gaza et soutient également des mesures visant à « encourager » le transfert des civils gazaouis hors du territoire. Il a en outre déclaré qu’Israël appliquera sa souveraineté sur la Cisjordanie occupée avant la fin du mandat du gouvernement actuel. Interrogé sur la perspective d’annexer la Cisjordanie, le ministre des Finances a répondu que « cela se fera au cours de ce mandat. C’est l’un de nos défis les plus importants. Nous avons une opportunité historique. »

Il y a lieu de relever que la résistance palestinienne n’est pas anéantie pour autant dans l’enclave. La preuve, deux opérations ont été menées par les Brigades al-Qassam dans la ville de Rafah. La première a consisté en le plasticage d’une maison dans laquelle des soldats israéliens se sont réfugiés. Après avoir actionné les explosifs, les combattants se sont rendus sur les lieux pour achever les soldats déployés dans la zone. Dans la même ville qui jouxte l’Egypte, les Brigades al–Qassam ont tendu une embuscade à une force israélienne dans un champ de mines, tuant et blessant plusieurs soldats de l’occupation. Des hélicoptères ont été dépêchés dans la zone pour l’évacuation des les morts et blessés de l’armée israélienne.