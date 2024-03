Fraises contaminées exportées : L’ONSSA mobilisé à postériori pour faire la lumière

Les agriculteurs espagnols montent au créneau, une fois de plus, pour gêner aux entournures l’importation de produits agricoles depuis le Maroc. La carte brandie à cette occasion a trait à une contamination supposée des fruits par l’hépatite A. L’ONSSA qui n’honore pas le principe de proactivité dont l’établissement doit se prévaloir est mobilisé sur le dossier. Histoire de rassurer les marchés et local et à l’export.