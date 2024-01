Fonds Innov Invest : Tamwilcom dévoile les 12 SAP sélectionnées

Ces SAP ont été sélectionnés par une commission indépendante composée d’experts nationaux et internationaux, suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 28 juin 2023, indique Tamwilcom dans un communiqué. Ces structures se positionnent sur les premiers segments du cycle de vie des startups, à savoir l’idéation, l’incubation et la pré-accélération, fait savoir la même source Sur le segment “idéation”, les SAP retenues par la commission et avec lesquelles Tamwilcom a engagé un processus de contractualisation sont Enactus, Incubooster, Univers Startup & Entrepreneur et EIC (Euromed Innovation Center).

Concernant le segment “incubation”, il s’agit du Cluster CE3M, du Cluster EnR, de EBF (Emerging Business Factory), de R&D Maroc, du REM (Réseau Entreprendre Maroc) et de Startup Maroc, alors que Impact Lab et SB3S ont été sélectionnées sur le segment “pré-accélération”.

Cette sélection permettra le déploiement de la nouvelle génération de l’offre de financement en faveur des startups innovantes qui inclut notamment deux produits dénommés Tech Start et Tech Boost. Destiné au segment “incubation”, Tech Start cible les startups présentant des projets ayant dépassé le stade de Proof of Concept (POC) et cherchant à développer un prototype ou un produit au stade MVP (Minimum Viable Product). Tech Start est une contribution pouvant atteindre 400.000 dirhams (DH) pour les startups disposant de brevets d’invention et pouvant couvrir jusqu’à 80% des dépenses liées à la réalisation du projet innovant. Pour sa part, Tech Boost est destiné au segment “pré-accélération” et cible les startups présentant des projets ayant dépassé le stade de MVP et visant à mettre leurs produits sur le marché. Tech Boost est un prêt d’honneur pouvant atteindre 750.000 DH pour les startups présentant des innovations de rupture (Deep Tech) et pouvant couvrir jusqu’à 80% du coût du projet.

Les SAP chargées de déployer les deux instruments ci-dessus, ainsi que celles intervenant dans le segment “ideation” bénéficieront d’une assistance technique dont le niveau dépendra de leurs performances et réalisations. Et de rappeler que le “Fonds Innov Invest” a été mis en place par le ministère de l’Économie et des Finances auprès de Tamwilcom, avec l’appui de la Banque Mondiale, afin de promouvoir l’accès au financement des startups et des porteurs de projets innovants.