Fin de mission pour M. Benchaaboun à Paris : Froid persistant entre la France et le Maroc

L’annonce de la fin de mission de M. Benchaaboun a été publiée au BO du 2 février 2023 (n°7166). Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, on explique que « suite aux instructions royales, il a été décidé de mettre fin à la mission de M. Mohamed Benchaâboun en tant qu’ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République française et ce, à compter du 19 janvier 2023 ». M. Benchaâboun n’est plus ambassadeur du Maroc en France depuis octobre, date de sa nomination par le souverain en tant que directeur général du Fonds Mohammed VI d’investissement.

Cette décision intervient dans une atmosphère diplomatique tendue entre le Maroc et la France, et sa date coïncide avec le vote de la résolution du Parlement européen concernant la liberté de la presse au Maroc, largement dénoncée dans le royaume.

Fin janvier, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, en réponse aux critiques de parlementaires marocains et à « une campagne de presse anti-française des médias locaux », a assuré que la France « n’est pas en crise avec le Maroc ». « Nous sommes au contraire dans un partenariat d’exception que nous entendons nourrir », a déclaré Anne-Claire Legendre lors d’un point presse. Et dans ce sillage, il y a lieu de relever aussi que le nouvel ambassadeur de France à Rabat a répercuté les chiffres du commerce bilatéral qui témoignent encore du fait que la France reste le premier partenaire étranger du Royaume.