Extermination des Palestiniens à Gaza : Près de 10.000 enfants tués, selon Save The Children

Un correspondant de l’AFP a rapporté d’intenses bombardements nocturnes dans le sud de la bande de Gaza, dans la grande ville de Khan Younès, devenue épicentre des combats, et à Rafah, près de la frontière avec l’Égypte, où des centaines de milliers de Gazaouis ont afflué en quête d’un refuge. Dans la nuit de vendredi à samedi, les raids israéliens continus ont bombardé Khan Younes, ses régions sud et les camps des réfugiés al-Boreij et al-Maghazi, ainsi que le secteur central de la bande de Gaza, notamment Jizane et al-Baten al-Samine, les périphéries de l’hôpital Martyrs d’al-Aqsa et les maisons dans le camp Nusseirat. Les frappes israéliennes ont fait plus de 60 morts, en majorité des femmes et enfants, et des dizaines de blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas, mouvement qui contrôle depuis 2007 le petit territoire palestinien assiégé et surpeuplé. A l’hôpital Al-Najjar de Rafah, des habitants tentent d’identifier leurs proches, dans une morgue improvisée, à même le sol.

La veille, des dizaines de personnes ont été tuées en quelques heures dans le sud de la bande de Gaza. Des journalistes sur place décrivent des frappes incessantes. Alors que dans le centre du territoire palestinien, des centaines de milliers de personnes s’entassent dans des abris de fortune, luttant contre le froid et la faim. La situation humanitaire est désastreuse.

Les organisations internationales peinent à entrer dans Gaza. Si l’OMS dit avoir réussi à apporter du matériel médical à l’hôpital al-Chifa, l’Ocha, l’organisme onusien chargé des affaires humanitaires, accuse Israël de bloquer systématiquement ses convois d’aide dans le nord du territoire palestinien. L’ONU accuse par ailleurs l’armée israélienne de limiter l’approvisionnement en carburant, en particulier pour des hôpitaux. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que 577 mille palestiniens à Gaza, l’équivalent du quart de la population, souffrent de la famine. Les services de télécommunications ont été totalement coupés.

La population est à bout. Des vidéos montrant des victimes sorties dans la panique des décombres de bâtiments bombardés, ont été postées sur les réseaux sociaux avant que les communications téléphoniques et internet aient été à nouveau coupées.

L’armée israélienne a annoncé avoir détruit des dizaines de sites de tirs de roquettes, et tué par des frappes aériennes quatre « terroristes » à Khan Younès lors de diverses opérations. Alors que les médias israéliens assurent que les Brigades d’Al-Qassam et d’Al-Qods dominent toujours le terrain dans le nord de Gaza où les destructions, sous les bombes israéliennes, dépassent les 80%.

Dans un communiqué, la branche armée du Jihad islamique palestinien affirme avoir attaqué Erez et les « colonies du nord de la bande de Gaza » avec un barrage de roquettes, selon Al-Jazeera. Une heure plus tôt, le journal Haarezt annonçait que près de Gaza des alarmes retentissaient pour avertir de tirs de roquettes. Les al-Qassam ont d’ailleurs montré plusieurs vidéos de destruction de véhicules et chars israéliens à bout portant. D’autres images montrent des soldats israéliens pris au piège dans plusieurs zones de Gaza où les batailles font toujours rage.

Les combats font rage dans plusieurs axes avec une concentration à Khan Younes au sud. Les al-Qassam ont assuré samedi avoir ciblé un hélicoptère israélien qui survolait l’est de Khan Younes au sud de la bande de Gaza à l’aide d’un projectile sol-air.

Elles ont aussi indiqué avoir, dans cette même zone, tiré des obus de mortier de calibre lourd sur une concentration de véhicules militaires israéliens, des engins Choaz contre deux chars Merkava, et des obus al-Yassin 105 contre 4 autres chars et un véhicule de transport. Elles ont aussi fait état de tirs d’obus TBG contre une force d’infanterie y causant des tués et des blessés.

Selon les correspondants sur place, les affrontements se poursuivent dans plusieurs quartiers de Khan Younes, surtout dans celui d’al-Mossaddar, proche des deux camps al-Boreij et al-Maghazi, alors que les forces d’occupation tentent en vain de les investir.

Depuis le début de l’an 2024, c’est à Khan Younes que ce concentre l’effort militaire des forces d’occupation israéliennes. 22 véhicules y ont été frappés, 11 militaires israéliens ont été éliminés… Les forces israéliennes à l’assaut ont subi 14 attaques et embuscades avec des engins.

Par ailleurs, les accrochages font rage à l’est de Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza, et dans l’entourage de l’école Sakina, à l’est, ainsi qu’à Beit Lahia. Selon la chaine qatarie al-Jazeera, des accrochages violents se déroulent dans la région de Moukhabarate au nord-ouest de la ville de Gaza.

En début de soirée, les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont revendiqué des tirs de roquettes contre la colonie d’Eretz dans l’enveloppe de Gaza. Les Brigades al-Qassam avaient auparavant fait état de barrages de roquettes, tirés également en direction de l’enveloppe de Gaza, en provenance du nord de la bande de Gaza.