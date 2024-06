Exposition : “La Ronda” by Fadel au Donkey Museum of Tangier

Au Maroc, plusieurs générations ont grandi avec le fameux jeu de cartes « Ronda ». Cette iconographie qui réveille moults souvenirs a été revisitée par plusieurs illustrateurs, mais c’est la première fois qu’un artiste décide d’y intégrer un imaginaire totalement nouveau.

A travers l’exposition « Ronda by Ibouyen », il partage sa relecture de cette iconographie que Wikipédia décrit comme espagnole et italienne, en y mélangeant des symboles issus autant de l’archéologie que des bijoux amazighs, tout en y ajoutant des touches liées à son parcours personnel, un monde onirique que dessins, peintures et collages syntéhtisent.

La réappropriation par l’artiste d’un jeu qui a été sur toutes les tables de Sicile, Marseille, Valence, Alger et Tanger, « a pour finalité de créer un nouveau jeu de cartes qui remet notre culture à sa juste place : une culture trois fois millénaire qui se doit d’être un pont entre le Sahara et la Méditerranée : (des boîtes des cartes à jouer seront produites pour l’exposition et seront distribuées dans plusieurs lieux de la ville) », rappellent les organisateurs.