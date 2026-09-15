Exportations horticoles : Le poivron fait tabac au Royaume Uni

Les exportations ont bondi de 60 % par rapport à la campagne 2024/2025, presque triplé depuis 2023/2024. Depuis trois ans, le Maroc a multiplié par 5,8 ses ventes de poivrons doux au Royaume-Uni, affichant une croissance annuelle moyenne de 80 %.

Les poivrons marocains sont disponibles au Royaume-Uni quasiment toute l’année, avec une saison d’exportation principale d’octobre à mai, culminant en hiver quand la demande est à son apogée. En février, les expéditions ont atteint un sommet mensuel de 1 800 tonnes, représentant plus de 9 % des importations britanniques.

Si l’Espagne et les Pays-Bas dominent avec plus de 80 % du marché, le Maroc réduit l’écart avec l’Allemagne, actuellement troisième, à moins de 1 000 tonnes. Avec la stabilité des expéditions allemandes et la progression marocaine, le Maroc pourrait décrocher la troisième place dès 2026/2027.

Cette avancée dans le secteur des poivrons doux s’inscrit dans une stratégie plus large visant à s’imposer sur le marché britannique des fruits et légumes. Le Maroc défie également l’Espagne sur le segment des mandarines et se renforce dans les fruits rouges et autres légumes, souligne la même source.