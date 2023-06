Expiration de l’accord de pêche Maroc-UE : La flotte andalouse en mal de subventions

« Nous encourageons Bruxelles et le gouvernement espagnol à conclure un nouvel accord et dans le cas échéant, qu’ils préparent un mécanisme pour aider les hommes et les femmes touchés par l’arrêt de la pêche » dans les eaux marocaines, a déclaré Carmen Crespo, conseillère à l’Agriculture et la pêche.

La semaine dernière, la responsable a indiqué que le retour de la flotte andalouse des eaux atlantiques du Maroc mettrait en arrêt près de 500 membres d’équipage. Elle a alors exigé de Luis Planas, ministre espagnol de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation, « qu’il fasse le maximum de leadership possible auprès de Bruxelles » pour convaincre la Commission européenne « d’ouvrir immédiatement des négociations avec le Maroc, en vue de parvenir à une solution définitive et, dans les meilleurs délais, de cet important accord de pêche », qualifié selon elle de « fondamental dans l’économie du secteur en Andalousie ».

Pour l’heure, la Commission européenne écarte l’ouverture de négociations avec le Maroc pour le renouvellement de l’actuel accord de pêche, qui arrive à terme le 17 juillet prochain.