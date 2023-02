Etat social : L’Exécutif s’y accroche…

Le ministre a rappelé que le système de la protection sociale repose en premier lieu sur l’esprit de la solidarité. Il y a un certain nombre de personnes, évaluées à près de 11 millions, qui bénéficiaient de la couverture médicale. L’Exécutif en a rajouté 11 autres millions personnes dont les métiers ne bénéficiaient pas d’un régime d’assistance médicale. « Il s’agit des plombiers, conducteurs de taxis, journalistes, travailleurs domestiques, sportifs, artistes, artisans, agriculteurs, etc », a-t-il relevé. Les 11 autres millions, soumis au système RAMED, ils devraient être intégérés, eux aussi, au nouveau système de protection sociale, à charge pour l’Exécutif de prendre en charge leurs cotisations.

« Les Ramedistes ne participent en aucune façon à cet effort » a signalé M. Baitas, la main sur le coeur. « Ils bénéficient des services hospitaliers publics et ils bénéficient tout comme les autres catégories des divers services offerts, disposant à l’occasion des bons offices de l’État et de l’ensemble des obligations des ayants-droits », a-t-il tenu à préciser. Et d’ajouter qu’en l’espace d’une année, le nombre d’adhérents à la CNSS est passé de 7,8 millions à 23,2 millions de citoyens. Ils sont plus de 642.000 personnes à avoir bénéficié des services de la protection sociale sur le plan médical, exception faite des salariés du public, comme du privé.