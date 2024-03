Espionnage de responsables espagnols : Un rapport disculpe le Maroc

Ce constat devrait décevoir les oppositions de droite et d’extrême droite qui continuent d’accuser le Maroc d’être derrière l’espionnage des téléphones de Pedro Sanchez, chef du gouvernement, et de Margarita Robles et Fernando Grande-Marlaska, respectivement ministres de la Défense et de l’Intérieur.

Le Parti populaire et Vox attribuent le soutien de P. Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara au piratage supposé par le Maroc de son téléphone en 2021. Une allégation répétée, mardi, par une sénatrice du PP lors d’un vif échange avec José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères.

En juin 2022, les services de renseignement espagnols avaient écarté la piste marocaine quant au piratage des téléphones des trois membres de l’exécutif. Ce rapport vient donc appuyer les témoignages de hauts cadres des renseignements espagnols, le 28 novembre 2022 devant une commission du Parlement européen chargée d’enquêter sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus.

Le chef de la diplomatie espagnole a condamné, au Sénat, l’ « obsession anti-marocaine » de la droite. Il a souligné, en réponse à la sénatrice PP mécontente des « concessions et cadeaux » accordés par l’Espagne au Maroc, que son gouvernement « doit s’efforcer d’entretenir les meilleures relations avec les pays avec lesquels il a une frontière terrestre ». J.M Albares a rappelé que le Maroc est « le troisième client de l’Espagne dans le monde, hors Union européenne. Ce qui représente des échanges commerciaux de plus de 21 milliards d’euros ». Et d’accuser le PP de « tourner le dos aux 17.000 entreprises exportatrices vers le Maroc » et à « près de 700 entreprises » espagnoles installées au royaume.

Le ministre des Affaires étrangères a qualifié le Maroc de « partenaire clé » dans la lutte contre le terrorisme djihadiste et l’immigration irrégulière : « C’est pour cette raison que les arrivées (de migrants irréguliers) en 2023 à Ceuta et Melilla ont baissé de 40 % par rapport à 2022 », a-t-il précisé.

Depuis le soutien de P. Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara, annoncé le 18 mars 2022, le PP joue aux trouble-fête pour fragiliser l’Exécutif socialiste.