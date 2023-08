Entreprises familiales : Ce que Forbes dit du Maroc

Ce prestigieux classement comprend différentes entreprises appartenant à des familles arabes ou dirigées par celles-ci qui ont été classées selon les informations collectées par les bourses, des rapports de cabinets de conseil et d’autres sources primaires, notamment la taille et la valeur de ce qu’elles détiennent, y compris les sociétés cotées en bourse, les activités commerciales, le nombre total d’employés et la performance, entre autres.

Selon Forbes, plus de 60% de ces entreprises familiales arabes occupent des positions d’actionnaires importants dans des sociétés cotées en bourse au niveau régional. Toutefois, seulement quatre des 100 principales entreprises familiales ont des femmes à leur tête, soulignant le besoin de plus de représentation féminine dans le monde des affaires. La majorité de ces entreprises familiales cotées faisaient partie des actionnaires fondateurs, ce qui leur a permis non seulement d’obtenir des capitaux supplémentaires, mais aussi de valoriser leurs actifs.

Il convient de noter que l’Arabie saoudite est en tête du classement avec 33 entreprises présentes, dont 4 figurent parmi les 10 premières. Les Émirats arabes unis arrivent en deuxième position avec 29 entrées, suivis de l’Égypte avec 9 et du Qatar avec 8 entreprises. Cette distinction saoudienne et émiratie montre la prépondérance de ces deux économies dans la région.

Au Maroc, 3 groupes figurent dans cette liste. Il s’agit du groupe O Capital d’Othman Benjelloun qui se place à la 21e place, suivi de Holmarcom Group de Mohamed Hassan Bensalah à la 87e place, et de Diana Holding de Rita Maria Zniber à la 92e place.

O Capital, fondé par le milliardaire Othman Benjelloun, actuel président du conseil d’administration, se distingue par sa propension à la diversification. Il a investi notamment la banque, les énergies renouvelables, l’agriculture, la logistique, le transport, les médias, l’immobilier, les technologies de l’information, les télécommunications, l’assurance et les services financiers. Le groupe est un partenaire stratégique d’Air Arabia Maroc, un co-actionnaire et partenaire du groupe Aman Resorts, et un actionnaire majeur de la Bank of Africa. Le Groupe dont la valeur nette était évaluée en juillet à 1,3 milliard de dollars, selon Forbes, compte 20.000 personnes dans divers secteurs activités.

Le Groupe Holmarcom fondé par Abdelkader Bensalah n’est pas moins diversifié. Présent dans six pays africains, dont le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Kenya, il s’active dans divers secteurs couvrant la finance, l’agro-industrie, la logistique et l’immobilier. Il compte trois entreprises cotées à la Bourse de Casablanca : Les Eaux Minérales d’Oulmès, AtlantaSanad Assurance et Crédit du Maroc. En décembre 2022, le groupe a finalisé un accord pour acquérir une participation de 78% au Crédit Agricole.

En fin de liste, Diana Holding, fondée en 1956 par Brahim Zniber, s’est focalisée sur l’agro-industrielle. Dirigée par son épouse Rita Maria Zniber, la holding gère 8.300 hectares et emploie plus de 7 200 personnes. Sa division d’oléiculture couvre 1 000 hectares avec une capacité de stockage de 3 500 tonnes. Le Groupe qui a investi dans la viniculture a multiplié ses activités dans le secteur des vins et spiritueux. En novembre 2022, Equatorial Coca-Cola Bottling Company a acquis la société Atlas Bottling Company.