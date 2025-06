Entreprenariat : Booster les startups marocaines, Technopark et Plug and Play s’allient

Jouissant du soutien stratégique du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration (MTNRA) et du ministère de l’Economie et des finances, ce partenariat constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre des priorités nationales en matière d’innovation, d’internationalisation des startups et d’attractivité technologique. Il s’inscrit dans une dynamique volontariste visant à positionner le Maroc comme un hub digital régional et à faire émerger une nouvelle génération de champions technologiques capables de se développer sur les marchés mondiaux.

Ce programme reflète une vision partagée entre Technopark Morocco et Plug and Play en faveur de l’innovation ouverte et de l’internationalisation des startups marocaines. Il vise à renforcer leur compétitivité à travers un accompagnement intensif, combinant mentorat stratégique, expertise technologique, accès à des opportunités de financement et intégration dans des réseaux internationaux d’innovation.

Fort de sa présence dans plus de 60 pays et de plus de 550 partenaires à travers le monde, Plug and Play met à disposition des startups marocaines un réseau d’envergure internationale, facilitant leur intégration dans des chaînes de valeur globales, tout en positionnant le Maroc comme un acteur central de l’innovation en Afrique. Ce partenariat constitue un levier fort pour la mise en œuvre des orientations stratégiques de Maroc Digital 2030, en plaçant les startups au cœur de la dynamique de création de valeur, d’innovation, de développement des technologies émergentes et de la montée en compétences des jeunes talents.

Le Technopark Morocco et Plug and Play confirment leur engagement à accompagner la montée en puissance de l’écosystème numérique national, en favorisant l’innovation locale et en consolidant les liens avec les réseaux technologiques internationaux de référence. Ce partenariat structurant ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les startups marocaines, en leur offrant les moyens de se connecter aux meilleurs standards mondiaux, de renforcer leur compétitivité et de devenir des acteurs influents de l’innovation à l’échelle internationale. Il témoigne également de la volonté du Maroc d’ancrer durablement son écosystème entrepreneurial dans les grandes dynamiques technologiques mondiales.