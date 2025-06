Efficacité énergétique : La CDG branchée, INEE, première entreprise de services agréée au Maroc

Grâce à cette reconnaissance, INEE se positionne comme l’acteur de référence pour contractualiser des projets d’efficacité énergétique, à travers les Contrats de Performance Énergétique, qui reposent sur un modèle de partenariat structurant. Ainsi, INEE déploie des solutions techniques à haute valeur ajoutée, avec un engagement sur les performances énergétiques réalisées ; ce qui permet aux parties prenantes de sécuriser leurs objectifs d’efficacité, tout en bénéficiant d’un accompagnement intégré et mesurable dans la durée, indique la société. À travers son approche intégrée, INEE contribue à la structuration d’un écosystème national de l’efficacité énergétique, en accompagnant la montée en puissance des projets durables. De la sorte, elle s’inscrit pleinement dans l’ambition du Royaume de renforcer sa souveraineté énergétique, d’accélérer sa décarbonation et de consolider la résilience de son économie face aux défis climatiques.

Première ESCO agréée selon le nouveau cadre juridique national, INEE affirme son rôle d’acteur de confiance pour accompagner les acteurs publics et privés dans leur trajectoire de décarbonation et confirme l’engagement structurant et de long terme du groupe CDG en faveur de la transition énergétique et du développement des territoires. Filiale à 100% de CDG Développement, INEE est spécialisée dans les solutions d’efficacité énergétique, de production d’énergies renouvelables et de décarbonation. Elle intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur (de l’audit énergétique à l’exploitation et au monitoring en temps réel), en intégrant le financement, l’ingénierie et le montage de projets.

La société accompagne également ses partenaires dans la conduite du changement et dans l’obtention des certifications et labels d’efficacité énergétique. Elle opère dans des secteurs stratégiques tels que la Smart City, l’industrie, le tertiaire, la logistique, l’agriculture et dans la mise en œuvre du Pacte d’Exemplarité de l’Administration.