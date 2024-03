Engagement solidaire du Hezbollah avec Gaza : La constance du jardinier

Plusieurs missiles sont tombés dans la région de la Galilée a signalé Canal 12 alors que l’aviation israélienne mènent des raids contre les localités d’Aïta al-Chaab et d’Aïtaroun, selon le correspondant d’AlManar. Toujours en milieu de journée, des missiles ont été lancés par le Hezbollah contre un lanceur de missiles sur le site israélien d’Al-Zaoura. D’autres opérations ont suivi dans l’après-midi.

La veille au soir, une vidéo a documenté le ciblage d’un véhicule israélien sur le site de Birkat Risha, à la frontière libano-palestinienne. Quatre autres opérations ont été menées en soutien au peuple palestinien inébranlable à Gaza et en soutien à sa résistance, ainsi qu’en riposte aux agressions israéliennes contre les villages et les maisons civiles du sud-Liban. D’abord, un drone kamikaze a ciblé avec précision le site israélien de Metulla. Ensuite, des missiles ont endommagé le site de Zibdin dans les fermes libanaises occupées de Chebaa et le site de Ruwaisat al-Alam dans les collines occupées de Kfar Chouba. La Résistance a en outre affirmé que ses combattants ont ciblé avec des armes appropriées un bâtiment dans la colonie d’Avivim, y entrainant des dommages directs.

Revenant sur le ciblage par la Résistance de la colonie de Kiryat Chmona avec une salve de 30 missiles, Nir Dvori, commentateur militaire de la 12ème chaîne israélienne, a déclaré que « le Hezbollah défie le Dôme de Fer ». A ses yeux, « le Hezbollah tire délibérément de grandes salves de missiles, afin de contourner le Dôme de Fer ». Il a expliqué que « dans ce cas, il devient difficile pour le Dôme de Fer de capturer et d’intercepter les missiles ».

Le commentateur a également indiqué que le Hezbollah tente de « localiser les batteries du Dôme de Fer et de les cibler, ce qui pourrait entraîner des dommages qui rendraient difficile à l’armée de l’air et à la Défense aérienne de continuer à intercepter les missiles, empêchant ainsi les Israéliens de retourner dans les colonies du Nord ».