En plein scandale du « Qatargate » : Bruxelles agréé Y. Amrani es qualité d’ambassadeur auprès de l’U.E

L’Union européenne vient de donner son feu vert à la nomination de Y. Amrani en tant qu’ambassadeur du Maroc à Bruxelles, indique Africa Intelligence dans son récent bulletin. «Son accréditation a été débloquée par les autorités européenne», précise la même source.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait nommé, le 18 octobre 2021, Y. Amrani ambassadeur du royaume auprès de l’Union européenne après avoir représenté le Royaume en Afrique du Sud. Officiellement, ce poste est vacant depuis le rappel d’Ahmed Rahhou le 22 mars 2021 pour présider le Conseil de la concurrence.

Y. Amrani qui a passé le plus clair de sa carrière au ministère des Affaires étrangères et au cabinet royal (de 2013 à 2018) en sa qualité de chargé de mission, va démarrer sa mission à Bruxelles à l’heure où des charges pèsent sur le Maric dans le scandale « Qatargate » qui a éclaboussé le parlement européen. Une enquête est menée par la justice belge sur de présumés rapports « intéressés » entre certains eurodéputés et le Maroc.