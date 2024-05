En finir avec le Hamas à Gaza : « Mission impossible », selon l’ex-patron du Mossad

Dans une indication des options limitées disponibles pour l’occupation à Gaza, où la résistance réalise des exploits successifs, D. Yatom a souligné sa « volonté de tout faire (pour récupérer les prisonniers), y compris ce que les exigences du Hamas pour réussir les négociations ».

Dans une interview accordée à la chaîne israélienne 13, il a expliqué que « le retour des prisonniers israéliens est une question de grande importance », ajoutant qu’il exige « qu’Israël arrête les combats à un certain stade ».

L’ancien chef du Mossad a reconnu « qu’Israël ne parviendrait pas à atteindre ses objectifs dans la guerre contre Gaza », indiquant que « la bande restera telle qu’elle est ».

Dans ce contexte, D. Yatom a souligné « qu’Israël, même s’il restait encore plusieurs mois dans la bande de Gaza et agissait en surface et en sous-sol, ne parviendrait pas à tuer tous les combattants du Hamas, ni même la majorité d’entre eux ». Et d’ajouter qu’ « Israël ne réussira pas non plus à détruire toutes les infrastructures (de résistance) dans la bande de Gaza, pas même la majorité ».

L’ancien chef du Mossad a évoqué les tirs de roquettes de la résistance, notamment des Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, à Gush Dan et à Tel Aviv. Il a souligné « qu’il n’était pas surpris par cela, car il sait, comme tout le monde, que le Hamas a encore la capacité de lancer des roquettes », et cet aveu est intervenu au 233e jour du lancement de l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Dans le même contexte, Matan Vilnai, ancien chef d’état-major adjoint de l’armée d’occupation israélienne, a commenté la réussite de la résistance dans les bombardements de la région centrale, soulignant que « le Hamas existe toujours et qu’il n’existe pas d’élimination du Hamas ». Dans une interview accordée à la chaîne israélienne Kan, il a qualifié les discussions sur l’élimination du Hamas de « paroles vides de sens, dont nous parlerons longuement (en Israël), mais qui font partie des incidents que nous devons endurer ».

En parallèle, les médias israéliens ont rapporté que « les tirs de roquettes sur le centre de l’entité sioniste surprennent Israël dans le contexte du tableau des renseignements présenté dans les rapports militaires ». Et affirmé que le Hamas « dans le test stratégique a planifié sa ligne de défense à Rafah d’une manière forte et surprenante », expliquant que « les roquettes ont été lancées à quelques mètres seulement de la présence des forces israéliennes, à l’est de Rafah, au sud de Gaza ».

Ces déclarations interviennent après que le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé, dans la nuit de samedi à dimanche, la mise en œuvre d’une nouvelle opération, au cours de laquelle les combattants ont capturé, tué et blessé des soldats israéliens des forces spéciales dans une opération combinée à Jabalia, au nord de la bande de Gaza, tout en visant le centre de l’entité sioniste avec des missiles.

Cela survient également après que les Brigades Al-Qassam ont averti que « le temps presse » pour les prisonniers israéliens dans la bande de Gaza, qui « sont tués par leur armée sur ordre de leur Premier ministre, Benjamin Netanyahu », coïncidant avec les manifestations massives organisées par des colons israéliens contre Netanyahu, exigeant la conclusion d’un accord d’échange de prisonniers.